戴高樂機場候機區重獲新生　以藝術重塑復古美學致敬巴黎獨有風情

隨著香港的出入境限制逐步放寬，不少港人早已急不及待再次外出旅遊呼吸新鮮空氣。同時，世界各國在後疫情時期亦開始重新開放不少因疫情關閉的設施，期待旅客再次的來臨。法國巴黎的戴高樂機場早前就為客運大樓的候機區翻新改造，設計出如畫廊般典雅，讓人樂而忘返的候機空間。假如大家到巴黎旅遊，有空不妨拜訪一下這個充滿藝術氣息，呈現巴黎復古風情的機場候機區。



客運大樓2G候機區。（圖源：Chzon Studio網站）

巴黎戴高樂機場早前乘著疫情導致旅客銳減，關閉了機場的部份區域重新裝修近三年，終在今年重開翻新的區域並投入服務。戴高樂機場為計劃找來設計團隊Chzon Studio重新設計客運大樓2G候機區這個人來人往的等候空間。機場的候機區向來都是旅客們短暫逗留，等待上機的地方，候機區的設計一般以流動性為主，甚少會有一些特別和刻意的設計，因此也經常給予途經的旅客苦悶枯燥的形象。但萬一提早到達機場，或遇上航班延誤等的突發情況，旅客可能就需要在候機區等候很長的時間。有見及此，設計團隊便思考為何不在候機區創造一些特別的東西為旅客建構一個能夠想像、沉澱這趟旅程和這個城市的空間？於是，他們就決心打造一個會讓人想停留的機場候機空間。

是次設計項目是Chzon Studio首次為機場設計室內空間，他們以和諧的色調，為候機區形塑出如巴黎街頭精美優雅的感覺。團隊負責人Dorothée Meilichzon 融合了六、七年代的復古格調，呈現出老巴黎的時代風情。整個候機區以磚紅色的地氈，搭配湖水藍綠色的懷舊家具作主調，圓弧狀的座椅和原木色的餐枱都展現出團隊簡約又前衛的設計美學。

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另一方面，設計團隊為致敬巴黎的傳統工藝及歷史，在候機區加入了一排仿照巴黎凱旋門的圓弧形拱門來分隔空間，更把巴黎整個盧森堡公園的噴水池複製到旅客的眼前。複製版的噴水池周遭放置宛如公園中擺放的綠色金屬椅，讓旅客可以在等候上機期間泡「日光浴」；又在周圍的餐枱上鑲嵌了棋盤的格紋，重現人們在公園下棋的日常景象，務求為旅客建構仍身處巴黎市中心的想像。

除此之外，Chzon Studio也為候機區注入巴黎的藝術氣息，團隊請來了著名法國雕塑家夫婦Les Simonnets 創作大型的白色雕塑作品，將巴黎街頭的當代藝術創作融入到候機區。而且，他們從跳蚤市場（Marché aux Puces de Saint-Ouen）找來一些古董，作為枱燈和裝飾之用，以複製舊時代的巴黎味道。團隊更重用飛機上的部件裝飾候機區，例如由舊飛機的螺旋槳改造成精緻的吊燈，或是把機組人員使用的手推車改造成垃圾桶，讓所有的設施能夠給旅客欣賞的同時，也兼具實用的功能。

機場的候機並不只是用來休息和等待，它可以是給興奮或是疲憊的旅客沉寂、享受的場域。戴高樂機場客運大樓2G候機區最後亦不忘融合機場的獨特風光，為候機區的窗簾增添了機場跑道、信號燈等常用的標誌符號，首尾呼應整個設計主題。下次前往巴黎旅行時，切勿錯過這個為你提供獨特的巴黎體驗的機場候機區。