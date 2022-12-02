死後移民指南！澳籍設計師收集各式紙紮品　幽默複製日常｜開卷樂

死亡在華人日常生活中猶如禁忌，紙紮物品等同「恐怖」，避之則吉。當死亡來臨時，生者為葬禮準備紙紮物品，渴望先人過了奈河橋仍然能夠豐衣足食，尋得一片樂土。生者死者天各一方，燒紙紮品既盡了生者的心意，亦蘊含他們對死亡無力之感。紙紮，不單是一件物品，更是一種紓緩在世者悲傷情感的安慰劑。

文：香港電台開卷樂｜原題：《人間冥煙：香港紙紮文化》－去地府都要排隊？



不少孝子賢孫會購買紙紮祭品去拜祭先人。（鄭子峰攝）

紙紮在香港日漸式微，本地大型的紙號相繼結業，行業青黃不接，餘下只有碩果僅存的老師傅。澳洲籍設計師高峰有次來港，隨即被師傅即場紮作紙紮的精巧手藝所吸引，於是他用了六年時間收集了各式各樣的紙紮品，輯錄成圖文並茂的攝影集《人間冥煙：香港紙紮文化》。

《人間冥煙：香港紙紮文化》（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



映照香港社會縮影

在生不能實現的願望，唯有寄望在死後的世界得到滿足。紙紮是香港社會縮影，映照出各階層的特定需要及欲望。人在冥府，也得留意衣食住行，故紙紮作品中，有豪宅，也有名車，讓死者享受生前未必可享的奢華。香港人以食為天，蛋撻、蛋卷、雞蛋仔、平安包、燒賣、點心「照板煮碗」成了紙紮，滿足先人的口腹之欲。食品送達冥界，一眼就看穿收件人的生者親朋是香港人。

紙紮點心（Getty Images）

紙紮世界雖是虛構，卻實質反映一個「井然有序」的冥界想像。進入冥界需要「過關」，因此會有像香港護照的「天地國際護照」、「冥府回鄉證」、「冥府居民來往內地通行證」，看來死後仍要先在關口排隊過關。「有錢使得鬼推磨」，冥錢不可或缺，冥通銀行的紙錢，印有玉皇大帝的頭像和簽名，甚至有美金冥錢，或許與現實不同的是，冥錢不受通脹影響。《人間冥煙：香港紙紮文化》書中附錄更有「冥府產品服務供應商名單」，涵蓋銀行、交通運輸、飲食公司、健康製藥、時尚美容及娛樂，看來冥界之大，超乎你我想像。

幽默思維複製日常

香港紙紮利用簡約幽默的思維複製出日常生活的原物，煲仔飯、雀籠、相機、電單車等取其形，捕捉其神髓，即使沒有精細設計，驟眼一望便知其物。不少紙紮品會模仿知名時裝及品牌，近年有不少品牌公司為了打擊冒牌亦向紙紮商店發警告信，要求停止用紙紮仿製，於是出現了「走精面」的紙紮品。紙紮省去了知名品牌商標或是採用品牌諧音，如「高級啤酒」、「高露佳」牙膏、「冥府日用品公司專用漱口水」、「冥府薄荷膏」等，就連手槍也有紙紮品，看來冥府也是世途險惡，需要一槍傍身，這些紙紮品足見師傅們風趣幽默的創意。

「死亡就如喬遷，而葬禮就像是新居入伙的慶宴。」移民成為了現實香港人的熱話，倘若人生最後一站也要移民，這本書如同一本「死後移民指南」，亦是香港獨有文化象徵。生者透過紙紮，願死者再不用受難受苦，在世界另一端，尋找屬於自己的快樂天地。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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