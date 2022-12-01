建構出City Pop經典畫風　影響音樂時尚界的專輯封面插畫師永井博

近年日本City Pop音樂潮流回歸，除了有著復古味道，帶有都會氣息、活用電子樂器、曲風賦予陣陣科技奢華風味的City Pop於這個年代回歸亦別有一番韻味。



除了音樂之外，打開YouTube搜尋City Pop音樂也會被映入眼球的視覺元素所吸引，原來當年將這股City Pop藝術發揚光大的，是著名插畫家以及專輯封面設計師永井博，今回我們就以視覺來重溫City Pop美學。



圖片來源：Uniqlo

雖然City Pop是上世紀七、八十年代的產物，但其風格一直悄悄地潛伏在大家身邊。不過說到真正地令City Pop回歸的，據說是因為在2017年竹內瑪麗亞名曲《Plastic Love》在未經授權之下登上YouTube平台，意外地傳播到全世界卻大受好評，從此更多的City Pop音樂被回溫起來。

City Pop是70年代末日本流行音樂的一個分支，當時的日本文化深受西化，加上日本經濟起飛，城市變得國際化、科技化，人們齊享受著繁華的都市生活，所以擁有現代化曲調的City Pop應運而生，大多以度假、夜生活、愛情等作為主題，直到90年代日本經濟泡沫爆破，也許人們已沒有心情憶起City Pop所描寫的浪漫與紙醉金迷，很快就沒落了。City Pop的先驅有剛才提及的竹內瑪麗亞，還有山下達郎、大貫妙子、大瀧詠一等音樂人，至於大瀧詠一於1981年推出的經典專輯《A LONG VACATION》，首次採用插畫師永井博的插畫作為封面，自此建構出獨有的City Pop視覺元素並大行其道。

《A LONG VACATION》的封面被奉為經典，畫中的游泳池為人們留下極為深刻的印象。看來永井博的畫風與City Pop的曲風非常不謀而合，但原來這一次的合作是為他的初體驗，他本來亦對City Pop甚至日本流行音樂沒有太深入的了解。不過他能夠將這種假日風情以及都市氣息發揮如此，啟發自他於1973年的一次美國悠長假期，當中特別喜愛關島的海邊酒店、椰林樹影、開篷跑車等等鮮明元素，從此植入他的腦海之中。

自從是次合作之後，永井博陸續為更多的歌手創作封面，除此之外亦有做其他設計和插畫工作，以及活躍在DJ界和音樂評論，創作出如此鮮明的City Pop印象，將獨特的曲風視覺化出來，不單只對音樂界，甚至是時尚界和文化界也有深遠的影響。及後時有推出作品集讓大家回味這一份City Pop風情，UNIQLO的UT COLLECTION亦有永井博系列。現年74歲的永井博最近推出限量作品集《THE JOURNEY BEGINS》，有興趣的朋友可以率先預購。