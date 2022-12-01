遊客數量激增雅典古跡受威脅　其他國家如何處理「超限旅遊」？

【希臘/雅典/衛城/古跡保育】踏入疫情第三年，不少人計劃出遊，希臘便是其中一熱門目的地。今年雅典旅客數量大幅上升，聯合國教科文組織專家警告，若政府再不採取人流量管制措施，當地含衛城在內18個世界古跡或不勝負荷。



雅典衛城（Getty Images）

旅遊業向來是希臘主要經濟來源之一，佔其GDP約25%。由於年初俄烏戰爭爆發，當地旅遊業許多服務暫時停擺，政府原先預測會為產業帶來一定損失，估計全年度旅遊業進賬約150億歐元。但希臘旅遊部長Vassilis Kikilias其後表示今年雅典旅遊業表現完全超出預期，旅客數量已超過3千萬，即希臘人口三倍，並預估會為國家帶來超過180億歐元收益。

在夏季高峰期，雅典著名古跡衛城每天需應付約一萬六千名旅客。有附近商戶表示，生意前所未有地火爆，人手嚴重不足需聘請大量員工。由於所接待遊客人數遠超當地常駐人口，雅典市長Kostas Bakoyannis早前提出效仿其他歐洲國家征收旅客稅，指要當地65萬名居民為遊客所使用設施買單並不公平。目前巴塞隆納、柏林、布魯塞爾以及羅馬等地均有面向遊客的稅項。

雅典街頭（Getty Images）

目前聯合國教科文組織世界遺產名錄中18處古跡坐落希臘，面對旅客數量急速上升，組織旅遊業顧問Peter Debrine強調人流量管制將是古跡保育重中之重，指出希臘政府必須保持旅遊業發展及世界遺產保護之間平衡。

他警告，現時古跡損害的紅燈已亮起：「我們必須開始思考多少人算是 『太多』，像是衛城這樣的古跡每天需要接待超過一萬六千人，聽起來實在是太多了。」他建議相關古跡在網上售賣門票，同時建議價格隨季度調整，在旺季調高票價以控制夏天遊客人流。他認為引流至淡季能紓緩當地面臨危機。

「我們清楚旅遊業是當地經濟命脈，但『超限旅遊』將帶來重大危機。如不小心處理，無疑是『殺雞取卵』。」

其他國家有何措施？

那麼何謂「超限旅遊」？根據世界經濟論壇，「超限旅遊」是指遊客數量過多而引致城市過度擁擠，逼使當地居民承擔旅客所帶來後果，令其生活水平下降。若旅客數量超過可負荷數量，當地環境或會被破壞，公共設施需面臨巨大壓力，當地居民更可能因房價飆升，被迫離開居住地。

為解決「超限旅遊」，歐洲各地政府均提出不同政策疏減人流。法國馬賽最熱門地點之一蘇吉通峽灣群（Calanque de Sugiton）規定旅客必須上網預約才能入場，每天限制人數400人，每位遊客一個季度最多入場八次。至於另一旅遊聖地威尼斯則禁止大型郵輪在當地停泊，以減少短期遊客數量。自2023年起，所有威尼斯一日遊旅客更必須繳交十歐元入城費，而過夜遊客則需要在酒店賬單額外繳交五歐元旅客稅。擁有歐洲最繁忙郵輪港口的巴塞隆納亦計劃針對郵輪旅客征收稅項。