音樂劇《下一站…正常》疫情下觀看別有一番感受與共鳴｜何故專欄

《下一站…正常》（Next to Normal），在一連串高難度且感情細緻的歌曲中，探討抑鬱、濫藥、自殺傾向等種種當代社會問題，是一套比想像中更精彩、更有意思和共鳴的音樂劇！



《下一站…正常》由Tom Kitt創作音樂，Brian Yorkey編寫劇本及歌詞，在2008年首演即震撼美國劇壇，由外百老滙演到百老滙，囊括普立茲戲劇獎、東尼獎最佳曲詞編曲等多個重要戲劇獎項，世界各地爭相搬演。期待十多年，籌備三年，香港粵語版終於在2022年正式登場，在疫情下觀看，別有一番感受。

《下一站…正常》台前幕後謝幕大合照（筆者攝）

《下一站…正常》由香港音樂劇藝術學院主辦，楊詩敏、鄭君熾、朱栢謙、張紋嘉、馮志佑和董朗生主演，陳焯威導演，藝術總監謝漢文（Mohamed Drissi）負責編舞，羅健邦身兼音樂總監及樂隊中的鍵琴手，其他樂隊成員還有袁竣鋒（結他）、陳啟業（低音結他及低音大提琴）、胡天納（爵士鼓及敲擊）、黎逸晞（小提琴及鍵琴）和陳駿軒（大提琴）。張國穎和鄭君熾擔任歌唱指導。

《下一站…正常》劇照（圖片來源：香港音樂劇藝術學院）

《下一站…正常》的主角Diana（楊詩敏 飾）和丈夫Dan（朱栢謙 飾）結婚多年，生活尚算無憂，兒子Gabe（鄭君熾 飾）雖然生性浪蕩不羈，卻很討Diana歡喜，女兒Natalie（張紋嘉 飾）在校內成績優秀，有個對她非常體貼的男朋友Henry（董朗生 飾），可惜Diana長期遭受躁鬱症的煎熬，吃藥多年卻時好時壞，醫生（馮志佑 飾）也束手無策。某日，Diana突然病發，更開始自殘，企圖自殺，讓這個家庭埋藏已久的秘密徹底曝光⋯⋯

《下一站…正常》劇照（圖片來源：香港音樂劇藝術學院）

《下一站…正常》在大會堂劇院演出，舞台設計簡約，沒有什麼華麗的裝置，卻是今年在《大狀王》後另一套震撼人心的音樂劇。借用藝術總監謝漢文的說法「不僅僅有出色的流行/女搖滾音樂，結構上它其實是歌劇，有咏嘆調、二重唱、四重唱、六重唱及宣敍調，以及出色的和聲編寫」，六位演員演唱俱佳，加上六人樂隊的精彩現場演奏，成功牽動觀眾情緒。

《下一站…正常》劇照（圖片來源：香港音樂劇藝術學院）

《下一站…正常》和《大狀王》都是由鄭君熾主演，他今次飾演的Gabe，跟《大狀王》的阿細，雖然是南轅北轍，卻有異曲同工的妙。鄭君熾身兼四職，除了主演和歌唱指導，還負責劇本翻譯和粵語歌詞，他用了三個月時間，完成了全劇的翻譯，以及38首曲目的歌詞改編，可算是一項創舉，成果有目共睹。

《下一站…正常》劇照（圖片來源：香港音樂劇藝術學院）

《下一站…正常》是楊詩敏近年的舞台劇代表作，Diana這個角色的難度甚高，楊詩敏準確掌握了Diana的不同精神狀態，在舞台上又唱又跳，施展了渾身解數，個人認為是她憑《愈笨愈開心》勇奪第16屆香港舞台劇獎「最佳女主角（喜／鬧劇）獎」後另一顛峰之作！張紋嘉令人眼前一亮，配合劇情的粗俗用語對白拿捏得很好，比她在2019年身兼監製的《進擊の廢能量》更進一步。朱栢謙既是出色演員，也是唱得之人，今次他的表現恰到好處。在《大狀王》飾演福全的馮志估，今次同時飾演Diana的兩位醫生Dr. Madden和Dr. Fine，無論是冷漠的專業形象，或是Diana妄想中的狂野造型，都令人留下深刻印象，是全劇的最大驚喜。

《下一站…正常》劇照（圖片來源：香港音樂劇藝術學院）

《下一站…正常》其中一個關鍵詞是「正常」，究竟什麼才是「正常」？「正常」是必須每天開開心心？「正常」是有病必須吃藥不可以有其他醫療方法？「正常」是只可以哀傷一段短時間，然後就要抹掉眼淚繼續向前走？「正常」和「不正常」，究竟應該由什麼人用什麼準則來界定？然而，更有趣是原版中主角一家的姓氏「Goodman」，即使是「好人」，也會有煩惱，也會傷害到別人，但更重要的是怎樣才算是「好人」呢？遺憾粵語版沒有了這個充滿玄機的設定。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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