不論電台還是電影　九十年代回憶裡不可能沒有鄭伊健｜林綸詩專欄

看鄭伊健演唱會，想不到竟是集體回憶。我第一次看他的現場，明明不是他的歌迷，但竟然首首都識唱，不得不回想九十年代，即使不是喜歡某一當紅歌手，由於大氣電波的選擇有限，還是會聽到狂 plug的歌曲。那還是一個非常「共享」的年代，流行文化是共同回憶。鄭伊健的歌大約分三類，易唱K歌、自己情歌、電影主題曲，無論是電台還是電影，回憶裡不可能沒有鄭伊健。

文：林綸詩｜原題：回憶裡不可能沒有鄭伊健



鄭伊健一連九場演唱會尾場 （陸偉豪 攝）

偶像派演唱會，大家對唱功要求不高，且不太怕騷擾歌手演出，歌詞也很快地滾出，好像默認讓觀眾一起大合唱。鄭伊健不是公認的歌喉實力派，但亦所以他的歌曲是很容易唱。真正是K歌之王。

二是其情歌非常通俗易明。我還發現了一個定律，就是他的大部份歌曲的歌名，都會在歌詞中出現! 而且有一堆歌是歌名頗長的。回憶裡沒有冬季、一個為你甘去蹈火海的人、直至消失天與地、不要哭了、感激我遇見、一生愛你一個….這樣的結構多是因為他的歌詞偏向簡單直接，詞人給他的歌多是以通俗流行為優先考慮。名和詞，同一意念，簡單如一。

至於電影歌曲，大家都記憶猶新，古惑仔、風雲、中華英雄等等，都是香港的次文化代表。鄭伊健的唱法有種「義氣」感，是無關歌技，是一種豪氣蓋天的感覺。例如你聽黃耀明翻唱《友情歲月》，的確是好聽很多，但少了一陣市井地踎味道，那與歌藝無關。

說回這種令人驚訝的「鄭伊健回憶」，我不得不回想，明明我那時候是喜歡古巨基的! 一邊是古巨基X張佳添，另一邊是鄭伊健X陳光榮，絕對是不同路線! 過了這麼多年，自己卻發現原來對鄭伊健的歌曲也是耳熟能詳。那應該是陳光榮的功榮。當然，那也是從前流行文化的威力了，現在多選擇，電影又不止在電影院看到，電台也不止是大氣電波，大眾口味同步率不高，不知道還有否這樣的歌仔唱了。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

