荷蘭畫家手腳並用畫出如相片般逼真人像畫　原因竟是繪畫太悶？

雖然努力在天賦面前未必一定不值一提，不過可以肯定的是有些人的確天生異稟，他們妨似被上天安排，注定要為某些事情而活。荷蘭一位少女Rajacenna van Dam，就是如此的藝術神童，她單憑想像學會繪畫出猶如相片般像真、細緻的人像畫。更難以置信的是，她能同時使用左右手繪畫同樣高質素的畫作；最近她甚至開始運用雙腳，四肢同時繪畫。面對如此神乎奇技的天賦，我們也只能目定口呆的欣賞和讚嘆為何世上真的會有這種天才。



來自鹿特丹的Rajacenna van Dam之所以會被形容為藝術天才，是因為她並不是從小就學會繪畫 ，她直到16歲的時候才第一次接觸畫畫。不過Rajacenna 與別不同的特質卻從她自小喜歡表演、成為被人關注的焦點便能夠略懂一二，五歲開始成為模特兒，作為童星又參演過荷蘭不少的劇集和電影，成長階段上一直都是個多才多藝的女孩。後來，她在一次意大利旅遊中，被街頭藝術家的創作所吸引，自此她便進入了藝術的領域。回國後的Rajacenna開始嘗試拿起鉛筆繪畫，然而在她第一次的作品上，卻看不出這是一名新手的首次嘗試。她從不需要上網學習或請人教授如何畫畫，還表示她腦海自然而然便會為生出靈感。開始畫畫的三個月後已經獲得編輯賞識，並把她的畫作輯錄成書。

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Rajacenna以極其像逼真的3D人像畫成名，不論是真實名人或是虛構角色，她都將人物畫得栩栩如生。由人物細微的表情，到面上的紋理，把他們的細節繪畫出來，猶如以相機拍攝一樣細緻。然而，只繪畫美麗動人的作品很快就不能滿足這位天才的藝術細胞，數年後Rajacenna希望自己繪畫時更有效率，於是某天忽發奇想下，她便開始嘗試已雙手繪畫來加快速度。運用雙手來操作或許未算出奇，但開發到以雙手同時繪畫兩幅不同畫作則是聞所未聞，Rajacenna從前習慣以左手繪畫，但她右手的作品質素卻絲毫沒有偏差，我們可以從她發佈的縮時影片看到她左右手一絲不苟的畫功。

完美主義的Rajacenna表示精緻畫作的背後，其實平均花上四十個小時微調才能完成，過程可謂相當的沉悶。因此，她希望繼續挑戰自己，讓繪畫的過程變得刺激，所以最近又開始進行奇怪的異想，嘗試在雙手以外，連同雙腳一齊繪畫，Rajacenna一直認為她的雙腳對她的藝術毫無用處，那麼如果想要更進一步，不如四肢並用同時作畫。結果成功以四肢同時繪畫六幅不同題材的人物肖像畫，作畫的質素亦保持一貫的水準，讓眾人都嘆為觀止。不過，Rajacenna對她完成的創舉卻不感到過分的驚奇，她只是為她的雙腳同樣可以進行如此精細的事情感到興奮。因為她認為以四肢來繪畫能讓畫畫變得有趣，而且同時處理多幅畫作需要她更加集中，更具挑戰性。讓人更無言以對的是，Rajacenna說當她專注以她的四肢作畫時，她還會分心聆聽有聲書解悶。

天賦異稟的Rajacenna年紀輕輕已曾被選為400位荷蘭最具影響力的女性之一，亦曾獲美國雜誌Cosmogirl頒授「Born to Lead」殊榮，以讚揚她的天才技藝。科學者曾為Rajacenna做過一次大腦掃描，希望了解她異於常人的原因。最終研究發現她手腳同時作畫的時候，左右腦的協調與資訊互通幾乎達到完全相連的情況，大腦非快的運算速度讓Rajacenna可以同時處理多項任務，來回切換她的注意力，大腦表現更是一般人的三倍以上。相信繪畫很快便不能滿足這位天才藝術家，她表示自己會彈奏鋼琴，亦補充自己不是全才，也會對彈琴感到困難。然而，不少人對她的的說法相當有保留。