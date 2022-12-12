展覽｜「療癒系」畫家個展　標誌性面具人為悲喜日子獻花哀悼致謝

這些年是離別的年頭，每個人身邊總有一兩個離別的故事。加上疫情三年來積累的不安、鬱結，都在你我心裡留下了不懂訴說的複雜矛盾。在這個如常生活都艱難的時代，或許我們值得為自己獻上一束花。那束花既是哀悼往日和紀念傷感，亦是道謝的花，感謝拼命無恙的你我，也感謝仍然與自己同行的伙伴。



插畫家含蓄（humchuk）以展覽總結自己和香港人這幾年發生過的事，回顧和重整難以明言的思緒，與讀者一同紀念同度的艱難時刻，繼續以插畫以及文字療癒城市過得不安好的我們，釋放悲傷然後一起繼續走下去。



含蓄（humchuk）自2014年毅然辭去建築師這眾人眼中惹人羨慕的穩定職業，開始以簡約的黑白雙色線條、療癒的文字，為這個城市不斷上演的悲歡交替、相見別離作記錄。含蓄從不逃避負面思緒，亦不主張盲目樂觀的正能量。八年來，他以標誌性的無表情面具人說出眾人內心最柔弱的痛處，為讀者梳理和釋放負面情緒，被譽為我城近年最需要的「療癒系」畫家。「含蓄」一名是來自畫家筆下的面具人，他是畫家自己，也是正在閱讀作品的我們。面具人從不說話，也沒有表情，以一種不帶批判、不直白的方式為讀者留有最多的空間與自由，讓我們能夠代入面具人，沉澱並思考作品的想像。

《在你面前獻上一束花》展覽是畫家對這些年發生過的事的總結，畫家吸收了近年港人離別的故事和不安的感受，為眾人心底裡一切的不捨、憂鬱的複雜心境作整合，期望與讀者一同分憂。這一年的確有不少讓人傷感悲痛的時刻，就連快樂也變得奢侈。因此，畫家希望展覽能為你獻上一束花，以哀悼逝去的美好年華，也表達對人與事的不捨，與讀者同哭同哀，擁抱和照顧我們的悲傷。同時，畫家想獻上的那束花，亦是喜慶的花，想好好的為每個遇上、仍然同行的人說聲道謝，也鼓勵在壞時候努力堅穩著的自己，給予我們繼續走下去的力量。

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是次展覽展出含蓄二十多幅全新作品，作品以成對的方式展示，好像在訴說不安，但又好像可以看見希望，藉此希望不同人在看作品時，在兩種極端下能看見彼此，互相勉勵。另外，一樓展區則有畫家八年來創作的收藏，二百幅過住的白紙原稿背後都寫下了作畫時的想法、心情給予讀者細讀，回看從前的作品，期望為大家給取一點溫暖。離開前，畫家鼓勵大家寫下想感謝的人和事或當下，把花牌放在黑色盤子上，以一個小儀式紀念同度這刻的你我，說聲珍重。

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展覽地圖



展覽詳情

名稱：含蓄 @humchuk個人畫展——《在你面前獻上一束花》

日期：即日至2022年12月26日

時間：1200 - 1900 （逢星期二休息）

地點：Parallel Space，深水埗大南街202號

