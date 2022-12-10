《First Love初戀》攝影成為焦點　地景取材應記首功｜湯禎兆專欄

《First Love初戀》對我來說的看點一直在滿島光身上，如果擱下不提，那不少人都把趣味放在劇中二十年來所出現的流行文化產物，不過此也沒有甚麼新意，之前NETFLIX的《我們都無法成為大人》早已以此作為焦點，所以也難以提起興趣。

文：湯禎兆｜《First Love初戀》的圓環（上）



Netflix最新日劇《First Love初戀》由滿島光、佐藤健主演，劇集亦榮登Netflix香港區熱播劇集第二位。《First Love初戀》劇集海報。（imdb）

《First Love初戀》劇照

反倒是不少人乍看《First Love初戀》，都會被它的攝影吸引，尤以第一集更突出，我認為當中的地景取材應記首功。早在預告片公開時，不少人已對空中圓環的鏡頭留下印象，那其實是旭川常盤圓環來的。有趣的是，初集的設定早已標明野口身處札幌，為何劇組完全不理地域距離視若坦然無礙？尤其作為現今時空札幌的部分，差不多所有的場景都是直接在札幌取景——野口所任職的士公司是位於豐平區的平岸的士、並木守衛的大廈是位於中央區的札幌創世ＳＱＵＡＲＥ、看星的天文台是中島公園內的札幌市展望台、兩人第一次擦身而過之的士站正是札幌站外的的士站，其他還有大通公園、二條市場及冰山記念公園等等。

既然如此，為何劇組如此執著要把旭川常盤圓環，在文本中若無其事地移植至札幌市內？

（圖片及標題為編輯所擬，本文 不代表藝文格物立場。）

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