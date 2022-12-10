訪問｜港鐵奇人集合！　本地插畫師Moving Drawing速寫乘客眾生相

不少人通勤時間動輒一小時，在車廂內打發時間的活動可謂五花八門。有人選擇看書、追劇、聽Podcast，對於本地插畫師雷焯諾（Charlotte）來說，消磨時間最佳活動便是將港鐵乘客模樣速寫下來。



Charlotte是Instragram帳號@Moving_Drawing版主，上年才開始經營速寫帳號，卻已引起大量關注。她透露，開始速寫是因為被工作「抽乾了靈魂」：「我上年有一份全職工作，在香港仔上班，但家住鑽石山。通勤來回要花三、四個小時，變相沒有時間做自己想做的事情。那時候想起畫畫老師叮囑過自己，要每天畫一副畫。」

那時候常思考：人為什麼要上班呢？整體心態很累，不知道如何平衡生活與創作。 本地插畫師雷焯諾

於是她開始利用通勤時間，對港鐵乘客進行速寫。畫作最初是紓壓用途，所以畫中人會有扭曲的脖子，甚至會纏繞在扶手上。陸續速寫半年後，繪畫對象就不止日常所見乘客。她從大學便開始追蹤專門收集港鐵乘客睡相的IG賬號@mtrsleepers，所以鼓起勇氣詢問能否授權，怎知一拍即合，現時Charlotte大量作品取材該賬號。

既然是車廂內速寫，時間固然緊迫：「一幅畫大概半小時到一個小時就要完成，加上我只有一支筆、一本筆記本，所以線條一定要簡約，構圖也需要簡單。」現時她周一至週五主要參考照片創作，星期六日則會外出速寫，並把畫作送給乘客。

「我一般只有週末才會送畫，平日一般不想打擾大家。通常會先觀察大家在做什麼，如果觀察完以後覺得對方可以成為送畫對象，我會把畫送出去。主要找選看起來不是那麼忙，沒那麼愁眉苦臉的人。」

重新思考藝術價值

她最印象深刻，是有次送畫給港鐵清潔阿姨。「我每逢星期六會到不同地方教畫畫，中轉站在金鐘。當時見到她抹扶手電梯，面無表情把手放上去機械性工作，讓我覺得很心痛，便希望能畫畫送給她。原本以為她收完畫便直接繼續工作，但她當時特意脫了手套，小心收好作品。即使當時附近有其他職員在場，她依然停下仔細了解我各種背景，以及畫畫原因。這讓我反思——畫的價值究竟是什麼？

「許多學藝術的人都把作品放在藝廊裡，價值由價錢釐定。經歷這件事以後，我會覺得知道有人會將畫作珍而重之收藏起來，那種喜悅感已經超越一切。」

雖然以往創作多在車廂以內，這次她和港鐵合作卻選擇衝出地面，在尖沙咀天星碼頭、鐘樓、星光大道等地點進行速寫。Charlotte希望之後能開發不同地點，甚至想嘗試行山時記錄眾生相。

車廂以外，大家在車站行走時，亦有新活動可以嘗試。早前港鐵找來本地插畫師鄭琪琪於尖沙咀站進行大型壁畫創作，作品超過200米長，以幾何圖案表達17個標誌性建築。鄭琪琪表示，最喜歡的部份是尖沙咀鐘樓，讓她想起自己許多童年回憶，在畫中更加入傳統造型雪糕車。作品遍佈車站不同區域，下次大家乘車前，不妨打卡留念。