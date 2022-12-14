展覽｜藝術家模擬異星生活　從移居外星體驗反思我們與地球的關係

【展覽】四位本地藝術家聯同《Sample 樣本》以登陸異星為題進行了一次移居異星的體驗，嘗試以視覺藝術的形式一同想像在地球以外的星體生活，再次探索人類對土地的理解，亦借此反思人類現今對待地球的方式，重新思考我們與棲息地應該維持一個怎樣的關係。



人們說：「人類經已征服了地球，下一步我們應向浩瀚的宇宙出發」。自20世紀以來，人類的目光便從未離開過天上的星空，人們對外太空一直存在各種猜測與幻想，對未知的領域充滿憧憬，亦冀盼有天能夠見識地球以外的風景。這50年間，我們已先後踏足過月球、在外太空居住，甚至派遣無人機到遙遠的星系勘察，接著人類將到地球以外的星體居住、生活。



雖然以上跨下海口的言論放於十年前或許只是癡人說夢話，但自從Space X 的出現，太空科技的普及和日新月異，人們不再懷疑我們能夠到訪異星的可能，Space X 總裁馬斯克早前就表示十年之內，人類將會到訪火星，並嘗試在此處建立文明，實現移民太空的計劃。

要移民太空，把人類送到異星其實未算困難，如何在異星定居，建立起生活才是真正的考驗。有見及此，四位本地藝術家聯同《Sample 樣本》以登陸異星為題進行了一次移居異星的體驗，嘗試以視覺藝術的形式一同想像在地球以外的星體生活，再次探索人類對土地的理解，亦借此反思人類現今對待地球的方式，重新思考我們與棲息地應該維持一個怎樣的關係。

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「着陸異星」計劃是由香港文藝評論雜誌《Sample 樣本》第二十七期〈星際旅行手冊〉及第二十八期〈異星生活指南〉出發，探討人類移居異星的生活模式並邀請四位藝術家將主題延伸至展覽，以藝術構想對着陸異星有趣的想像。計劃偕同地質學者一同到訪香港島嶼赤洲，在遍佈褐紅色礫岩和粉砂岩的無人島上撿拾沙石，想像自己登陸在異星的嶄新大地上，從岩層認識和了解陸地生成與變異的歷險。細察異地的疆域，等同回顧人類最初探索地球時的初始過程與知識建構，在奇異幻想中促使我們重新思考人類和地球的關係，同時反思目前人類對待自身棲息地的方法是否恰當。

展覽昏暗的環境與怪異的燈光構建出科幻的空間，讓觀眾恍如跟藝術家一樣於異星上探索。展品看似是從高科技探測得來的星體影像，原來卻是一煲沸騰中的水的畫面。藝術家嘗試把地球的植物移植到異地中生長，觀察植物的適應和變化過程，模仿移居太空後的異星生活。植物身處潮濕的環境下出現各式的變異，有些因無法適應長期而腐朽死亡，沒有死去的則嘗試在環境中生存，往上徒長和將葉片變以爭奪陽光和水分，進化成怪異物種。

整個展覽和雜誌都以「着陸異星」貫連，亦提示我們應該關注地球與人類之間的共生關係。科技無擬便利了我們的生活，但肆意挖掘淘空地球的資源又是不是明智之舉？透過「登陸異星」計劃，能否為我們一個機會，重新探討人類應如何理解我們身處的土地？展覽另設讀書會與導賞團希望邀請觀眾一同思索更多科技、太空、土地等議題，

展覽地圖



展覽詳情

名稱：着陸異星 GROUNDING

日期：即日至2023年1月2日

時間：11:00-21:00

地點：Tomorrow Maybe（香港油麻地逸東酒店4樓）

