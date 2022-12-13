巴金劉以鬯高行健金庸等文人手稿展出　手寫稿最能看出創作思路？

【展覽/高行健/巴金/金庸/文學】現時文學創作多在電腦前完成，落筆後編輯幾乎不留痕跡；手稿則不然，作家多需事前推敲再落筆，免得稿紙一片凌亂，而每次修改都會在稿紙上留下印記。對於讀者來說，這種塗畫痕跡或許便是捕捉作家創作時思緒的最好途徑。



這次「時代的跫音」將展出巴金、劉以鬯、高行健、余英時、董橋等作家手稿，同時呈現楊絳、季羡林、金庸、倪匡、余光中等現當代文人學者書札手迹，讓大眾觀察文學作品前世今生。



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捕捉作家思緒變化

寫有《家》、《春》、《秋》等小說的巴金是中國「五四」運動以後最著名作家之一，相信不用再多作介紹。這次預展會展出巴金於香港昭明出版社出版《巴金選集》親自選編編目和後記，寫於1980年，包含他在選輯方向之考量。原來成書有賴香港小說家劉以鬯從中牽線，他們在書信中溝通過書籍出版事宜，相關信札現能在香港中文大學文學資料館中找到。

在書信交流中，劉以鬯曾經提議由巴金女兒為選集寫序，得巴金允諾親自寫〈後記〉作代替，這篇後記只有在這一個版本的《巴金選集》中出現過。巴金在後記中針對評論者對其作品不當批評，堅定捍衛自己作品，可見其經歷連串苦難後對於文學之執著態度。

〈香港文學史料彙編〉前言（圖片由香港蘇富比提供）

這次預展亦會展出劉以鬯兩份手稿，其中一份為〈香港文學史料彙編〉前言，寫於1988年。這份手稿特別之處在於這篇前言實際只在本地報章中發表過一次，而〈香港文學史料彙編〉實際從沒面世。〈前言〉首句寫道：「香港文學喝的是中國母親的奶汁，穿的是英國乾爹的服裝，作為中國文學的旁枝與華文文學的組成部分，自有其獨特的個性。」劉以鬯在文中強調需要重視整理香港文學史料，才得以梳理香港文學重要性。

若想捕捉作家思緒變化，便不能錯過作品初稿。展覽另一焦點在高行健短篇小說〈瞬間〉手稿。高行健是首位獲諾貝爾文學獎殊榮的華人作家，在江西出生，後來與80年代前往巴黎定居。在巴黎期間他創作過許多實驗性作品，〈瞬間〉便是其中代表作之一。

〈瞬間〉首頁（圖片由蘇富比提供）

讀過高行健作品的讀者，相信會對其「意識流」創作印象深刻。這個特色亦在〈瞬間〉文稿中有所展現，〈瞬間〉原為拍攝電影而作，以不同敍述角度組成片段，情節不連貫、片段互相跳躍，充滿戲劇感，如在文本上看見蒙太奇剪輯。文稿原本只有五千多字，最後出版定稿字數逾萬，許多文句被加長，也有一些被刪減。譬如手稿第八頁中一段餐廳裡的意識流對話，初稿完全沒有標點符號，在定稿中刪走許多文字，以省略號代替。將增添與刪減內容互補對照，方能摸索作品之前世今生。

圖片可見高行健〈瞬間〉初稿與定稿之間變化（攝：梁嘉欣）

高行健 〈瞬間〉手稿 原珠筆紙本 二十頁 各 29.6 x 21 公分 (20) 來源︰現藏者得自作家（圖片由蘇富比提供）

信件來往窺探性格特色

除了名家手稿，這次也展出作家之間往來多件信札，從七十年代開始，時間跨度約40年。史學大師余英時、金庸、倪匡、羅孚與董橋之書信往來都收錄其中。除了能在信札中看到余英時與董橋之間深厚情誼，更能看到董橋與倪匡之間的好玩對話，各文學大師性格形象躍然紙上。

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這篇信件便是由倪匡寫，給董橋的，字跡龍飛鳳舞、難以辨認，如細心留意信件內容，便會發現信件乃在倪匡喝醉後所寫。他中提到董橋借了他一本《金瓶梅》，信中寫道：「《金瓶梅》我沒有用處，在我這裡，廢紙而已，大可不必還我，真的。」倪匡後來發表過一篇文章叫做《金瓶梅學》，提及他從前不懂欣賞《金瓶梅》，只會集中讀裡面好看之處，這篇信札中便能看到當時其對《金瓶梅》之態度。

倪匡 致董橋信札 原珠筆紙本 一通一頁 35.5 x 38.6 公分 來源︰現藏者得自上款人（圖片由蘇富比提供）

作家手稿鮮少一同展出，拍賣行書畫部專家黃曉君透露，其實相關鑒賞工作與書畫無異，主要還是釐清拍品來源，對比傳世作品風格，同時對照內容是否符合作家生平。她表示：「這次展出的始終是初稿，當然是和定稿有所對應。假若你能看到兩者之間不同，那麼觀看樂趣就更大了。」

【展覽地點】



【展覽詳情】

名稱：時代的跫音─中國書畫暨文人手跡網上拍賣預展

地點：金鐘太古廣場1期5樓香港蘇富比藝術空間

日期：12月15-17日，19日

