如同走進霍格華茲！　德國攝影師收錄最壯麗圖書館到訪愛書人天堂

許多人都曾在圖書館一隅邂逅專屬的蟲洞，瞬間進入陌生的綺麗時空，但鮮少有人如德國攝影師 Candida Höfer 般，用相機將閱讀書籍的空間收折進紙頁間，進而創造出令人屏息的作品。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Candida Höfer: Libraries》



《Candida Höfer: Libraries》（圖片來源： https://moom.cat/l/grXzsG）

《Candida Höfer: Libraries》（圖片來源： https://moom.cat/l/grXzsG）

在 Candida Höfer 的攝影集《Libraries》裡，壯麗輝煌的知識殿堂毫無讀者或觀光客干擾，散發著現代攝影中難得一見的靜謐氛圍。書中的取景角度和構圖並不追求恢宏，而是節制地呈現出身在其間的視野；作為 Höfer 標誌的「空無一人」狀態，則為讀者騰出了更多想像空間，以便透過影像體會到如臨現場的無聲悸動。在極致的空曠中，Höfer 對色彩的細膩觀察，和蘊含形上學思索的岑寂遂流溢而出。

《Candida Höfer: Libraries》（圖片來源： https://moom.cat/l/grXzsG）

Candida Höfer 曾如此形容空間與影像的關係：「空間可能會，也可能不會催生影像；如果會，那它們通常以富有空間感的時光層次出聲召喚。此時，影像便取代了空間而獨立存在。」

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《Libraries》收錄了許多 Candida Höfer 的代表作，如位於倫敦的大英圖書館、西班牙的埃斯科里亞爾圖書館、巴黎的法國國家圖書館、羅馬的麥第奇別墅⋯⋯在 137 幅彩色影像外，還有義大利符號學家兼小說家艾可（Umberto Eco）撰寫的導言，筆鋒詼諧風趣，描述圖書館在每人生命裡所扮演的角色。

Candida Höfer 於 1944 年生於德國，曾就讀科隆應用技術大學的美術與應用藝術學院，並於 1973 年開始在杜塞道夫藝術學院學習電影和攝影。Höfer 憑藉大規模的彩色室內空景照而聞名，經常拍攝圖書館、動物園、歌劇院等飽含文化氣息的公共空間。

Candida Höfer 多年來在各種場館拍攝的影像，已出版成《Dresden》、《A Monograph》、《Architecture of Absence》等書，並在日本、義大利、英國、瑞士、德國、奧地利、美國等國的代表性城市舉行個展。Höfer 目前在德國科隆居住和工作。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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