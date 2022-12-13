聖誕休戰｜一戰時期以足球代替槍炮　無名士兵書信寄載感人故事

【 聖誕節】世界盃2022即將舉行四強戰，爭奪決賽席位，相信無論是否球迷都會因為這件國際盛事而掀起高漲的情緒。運動向來是和平的象徵，奧運的橄欖桂冠正是和平的代名詞，甚至有人覺得，足球——世界盃宣揚和平理念比起奧運會來得更有影響力。說到踢足球可以令人放下槍炮的例子，不得不提1915年——正值一戰時期的一個平安夜故事，也就是歷史上著名的「聖誕休戰」。



圖片來源：電影《聖誕快樂》劇照

第一次世界大戰於1914年至1918年期間發生，在開戰之後迎來第一個聖誕節，當時的德軍在12月24日平安夜在戰壕中擺放了聖誕樹及裝飾，並點上蠟燭和唱起聖誕歌。歌聲傳到對面的英軍，英軍用英文唱起自己的聖誕歌作出回應，打開了話匣子之後，雙方隔空大叫祝賀起對方來並開始交流，互送一些食物、煙酒，甚至交換一些身上的物件作為禮物，這一夜炮火停下來，這個戰區並沒有硝煙，換來的是交談聲與歌聲。

圖片來源：電影《聖誕快樂》劇照

這一段和平雖然短暫，卻流傳了下來，來到翌年1915年的平安夜，在戰區上滾來了一顆足球，成為停火的象徵。或者因為有了去年的先例，德軍和英軍都紛紛從戰壕中走出來，藉由英國皇家威爾斯燧發槍團的二等兵Bertie Felstead頌唱著聖誕歌，德英兩軍展開了一場足球賽，但實則是任何人也可以參與的足球活動，Bertie Felstead記憶中有足足50名士兵參與，持續了大約90分鐘。

電影《聖誕快樂》海報

後來這一段著名的聖誕節休戰事跡被改篇成2005年上映的法國電影《聖誕快樂》（Joyeux Noël／Merry Christmas），於2008年在法國舉行過一場聖誕節休戰紀念活動，於當年戰區地點舉行，最後德國以三比二贏了英國。這事原來亦不只存在於當時參與過的士兵的記憶之中。

FIRST WORLD WAR - CHRISTMAS TRUCE OF 1914（圖片來源：Bonhams）

於2006年，於Bonhams拍賣行上拍了一份十頁的書信，寫信的英國士兵名字不詳，收信者為士兵的母親，信中提及到1914年初次發生的聖誕節休戰：「這將會是我度過最難忘的聖誕節⋯⋯昨天下午開始雙方都沒有開槍，所以在黃昏後不久我們就燃起了一些篝火，並唱了幾首聖誕歌。德國人開始在他們的戰壕邊緣放置燈飾，然後向我們走過來，祝我們聖誕快樂⋯⋯」信中詳細地提及了兩軍如何方享食物、交換禮物、踢足球、埋葬戰死的士兵⋯⋯以及一些令人心酸的字句。

我有幸與幾個德國人握手：他們中的一個人向我們走了一半路，所以我們中的幾個人也跟著出去了。 我與對方交換了一頂帽子，還從他們的外衣上取了一顆鈕扣。然後我們還交換了香煙等等，並進行了體面的交談。他們說，如果我們不這樣做，他們明天就不會開火，所以我想我們應該可以放個假⋯⋯也許吧。在交換完簽名並祝我們新年快樂後，我們離開並回來吃晚飯。我們簡直不敢相信在過去一兩周裡一直在向他們開火——這一切看起來都很奇怪⋯⋯ 英國無名士兵

信中的結尾說道：「我們的戰壕前面有很多巨大的彈孔，我從來沒有想過會在聖誕節那天在火線之間與德國人握手，但我們這樣做了。」可惜這位無名戰士相信是沒有從戰場上回來，而這封書信則寄到其家人手中，多年來被各個家庭成員傳閱著。