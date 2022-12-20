展覽｜水墨藝術節創新互動式體驗　中國傳統技藝緊貼現代議題

水墨藝術是中國傳統技藝，具有悠久的文化底蘊。當代水墨發展更加為水墨藝術注入新動力，題材除了以往的山水風景之外亦變得多元，也開掘出更多不同的繪畫技法，使當代水墨藝術更富現代性和觀賞性。



本月，大華銀行（香港）和香港故宮文化博物館聯合舉辦首屆以水墨藝術為主題的「水墨藝術節」，藝術節除了展出年度水墨藝術大獎的得獎作品外，還設有多個互動形式的活動和體驗，期望公眾能夠藉著藝術節了解更多當代中國水墨藝術。



是次「2022 年大華銀行年度水墨藝術大獎」年度最佳水墨藝術作品——《冰川的引力》把環境議題融入水墨藝術，以極端氣候所帶來的影響作為創作靈感，運用噴染技法繪出北極熊在日漸縮小的棲息地上掙扎求存的強烈感受。作品以中國傳統藝術回應當代環境保護議題，充分展示了水墨藝術的可塑性，又保留了水墨藝術原有的美感。

《冰川的引力》。（圖源：由水墨藝術節提供）

是次與香港故宮文化博物館聯合舉辦香港首個「水墨藝術節」旨在推動公眾對中國藝術和文化的研究和鑒賞，呈現當代中國水墨藝術的活力和廣泛性。公眾除了可以在水墨藝術節欣賞到《冰川的引力》和其他本年度水墨藝術大獎的優勢得獎作品外，展覽更運用了擴增實境（AR）技術來增添觀眾的觀賞體驗。另外，藝術節又舉辦專題講座、沉浸式水墨動畫、紀錄片放映及期間限定水墨藝術攤位，讓公眾能夠以互動形式，全面感受水墨藝術媒介的多元詮釋。多位香港優秀藝術家屆時將會親身教授一系列水墨藝術工作坊，由工筆畫、實驗水墨到拼貼畫，還有篆刻和版畫等的手工藝工作坊，讓參加者進一步了解水墨藝術不同面向。

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展覽詳情

名稱：水墨藝術節 Art in Ink Festival

日期：即日至2022 年 12 月 30 日

地點：香港故宮文化博物館故宮學堂

更多水墨藝術節活動詳情，請參考香港故宮文化博物館官網。

