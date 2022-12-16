澳洲強調不安全的遊樂場｜鼓勵從冒險中學習管理風險顯設計匠心

現時公園遊樂場的設計大多都一式一樣，原因是設計遊樂場首要的考慮因素不再是遊樂場的玩樂性，而是安全性。由於遊樂場過於沉悶又缺乏挑戰，現在連閱歷不多的小朋友都厭倦到遊樂場玩耍。



紐西蘭藝術家Mike Hewson 致力為小朋友設計一個有風險的遊樂場，引入具挑戰性的遊樂設施，激發兒童在冒險遊戲中找回樂趣之外，亦能夠在受控的風險中學習獨自面對困難。



遊樂場體現出一個社會和家庭的價值觀，標準化的遊樂場現時主導了坊間的遊玩空間，這多少反映出這個年代怪獸家長的社會現象。每個父母都想保護自己的子女，但子女一旦在遊樂場跌倒、受傷，便怪罪於遊樂場的安全問題，那麼這份愛很容易就會變為溺愛。

近年愈來愈多研究發現過度保護，更加可能讓小孩處於「沒有風險」的風險之中。沒有在成長時經歷風險的小朋友，在重大壓力時的適應能力會較為遜色，長大後亦可能缺乏應對棘手情況的能力；嚴重的甚至會增加心理疾病和焦慮的危機。相反，具冒險性的遊戲迫使小朋友識別、分析和克服挑戰，允許他們獨自探索並與同齡人一起作出決定，能夠大大增加他們的社交互動、創造力和適應力。

上年曾奪得澳洲公園和休閒遊樂場卓越獎的Mike Hewson，近年經常設計一些以混凝土和簡單原材料搭建而成的遊玩空間。最近，Mike首次把岩石、雕塑品改造成遊樂場給小朋友玩耍。這個耗資 250 萬美元的Rocks on wheels，既是供人欣賞的藝術公園，亦是小朋友的遊玩設施。公園內擺放的東西全部都是孩子可玩的範圍，畸形的單槓、扭曲的滑梯、由膠桶堆疊搖搖欲墜的橋梁，還有只用單板車支撐的岩石牆。這個集藝術和玩樂的遊玩空間看似簡陋、「危險」處處，其實是建築師特意的用心設計。

Mike認為人們經常把風險和危險混為一談，其實風險是小孩自己能夠意識到的事情，把他們放在保護網裡並不能幫助他們。他強調他設計的遊樂場絕不隨意，每個微小的細節都經過精心設計，一絲不苟地把危險移除，只留下風險鼓勵小朋友在受控的環境中冒險、成長，小孩就是應該弄髒，應該摔倒並傷到自己。

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有風險的遊樂場其實興起多時，小孩可以在恰當的風險下，以更成熟、更負責任的方式遊玩和挑戰自己。儘管同時身為建築師的Mike一再強調他遊樂場的「危險程度」，但仍引來社區和家長不少的質疑和投訴。不過，從遊樂場啟用後小朋友的大力支持，Mike認為這是一種充滿活力的方式回應了那些過度保護的擔憂。