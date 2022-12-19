聖誕節｜歐美「醜陋毛衣日」宣揚老土醜怪　碧咸、占士都參與？

【聖誕節】曾幾何時，我們都有過被父母強迫穿着一些老土醜怪衣服的經驗。



每逢聖誕、新年等大時大節，我們總是可以在街上找到穿上充滿節日氣息衣裳的小朋友。不過，原來這種節日限定的尷尬經驗不只是我們的集體回憶，全球小朋友也相當普遍經驗。



「醜陋毛衣日」（Ugly Christmas Sweater Day）是北美地區從千禧年興起的聖誕必備活動，它將我們每個人尷尬經驗反轉成時興潮流，宣揚「我老土、我醜怪但我自豪」，鼓勵大家尋回家中衣櫃底的醜陋毛衣，以獨特搞怪的方式來興祝聖誕。



不知從何時開始，父母愛在節日期間把自己子女當成換裝公仔，為他們穿上切合時節的奇特服飾應節，例如聖誕時叫子女扮成鹿、聖誕樹；新年扮財神；復活節扮復活兔等。而在歐美地區，小朋友亦會在聖誕節穿上可能由長輩編織的聖誕圖案毛衣過節，應節裝扮本來無傷大雅，更可以為節日添上不少樂趣，但那些節日服飾總特別醜，除了設計很土氣，更是讓人充滿尷尬，令不少小朋友長大後都不堪回首自己從前的「黑歷史」。

不過，北美有人反其道而行，推廣在聖誕佳節穿起醜陋毛衣參與派對。他們不但把每年十二月的第三個星期五定為「醜陋毛衣日」，又出版書籍介紹，甚至出售各式各款醜陋毛衣。最終，數十年間逐漸讓這個有趣活動成為了全球風氣。現時，在美國和加拿大，不少辦公室在聖誕節期間都會舉辦醜陋的聖誕毛衣派對，大學又設有最醜聖誕毛衣比賽，是他們聖誕佳節的重要習俗。

宣揚醜陋毛衣的簡介書籍。（圖源：amazon）

醜陋聖誕毛衣由來

醜陋聖誕毛衣來自於美國戰後逐漸商業化的聖誕節。上世紀五十年代，美國經濟復蘇，各大商家也爭相在聖誕佳節宣揚購物消費的文化，加上年末和感恩節帶動，不少美國家庭也因此樂於消費，與家人慶祝一年的完結。鑒於寒冷的冬季，毛衣是絕佳保暖衣物，商家們便紛紛生產配合節日主題的毛衣。於是，第一批聖誕主題毛衣——「Jingle Bell Sweaters」便就此大規模的出產，毛衣以聖誕鮮艷顏色為主，配以聖誕不同裝飾圖案，在當時成為深受大眾喜愛的聖誕「潮物」。

醜陋聖誕毛衣的厭棄與復蘇

直到1980 年代，聖誕毛衣仍然是市場的主流，美國著名電視節目《The Cosby Show》主持人Bill Cosby在節目上百變的毛衣造型更是深入民心，被譽為是領先時尚的醜陋聖誕毛衣之父。可惜，踏入90年代，聖誕樹、雪花裝飾毛衣不再流行，更加被標籤為只有不合時宜的親戚長輩才會考慮穿着的過時服飾，讓聖誕毛衣變成了醜陋聖誕毛衣，被投閒置散放進衣櫃的深處。

不過，潮流就如一個循環，假以時日古老又可以當時興。醜陋聖誕毛衣就像現在流行「Y2K」風一樣，聖誕毛衣自二千年起再次出現在許多不同的電影、電視節目和其他媒體，讓不少人緬懷昔日尷尬又搞笑的聖誕潮流。及後，兩個來自溫哥華的男士想出了舉辦第一個聖誕毛衣派對的主意，同時也為他們朋友的癌症治療籌集資金。結果，派對廣受大眾歡迎，亦引領了類似的活動相繼在北美地區出現。

全球潮流：「醜陋毛衣日」

自此，醜陋毛衣派對便從小型的節日聚會主題變成聖誕每年主要活動，更有慈善機構發起了救助兒童為名的聖誕毛衣日籌款活動，鼓勵人們穿上他們最醜毛衣上班以支持公益慈善事業。在各大媒體渲染下，以及不同以醜陋聖誕毛衣為主題舉辦的活動下，「醜陋毛衣日」再度成為了時尚指標。今天，大型連鎖商店Walmart、H&M、Zara每年都會在聖誕節期間推出奇特怪異的聖誕毛衣來增加銷量，坊間亦推出愈來愈多具特色的醜陋毛衣，務求要穿得醜過別人為止。我們可以在社交媒體上發現，很多名人也近年也跟上這股熱潮，大玩鬥醜比賽，萬人迷碧咸、籃球巨星勒邦占士亦曾在網上「出洋相」來應節。

醜陋毛衣風氣的興起，其實希望鼓勵大家減少在聖誕佳節需要盛裝打扮的煩惱，聖誕佳節本應是歡騰之時，不應該因為裝扮而有壓力。大家驕傲地穿上醜陋的聖誕毛衣上班和參加派對，鬥醜鬥古怪也不失為一種樂趣。聖誕節即將來臨，不坊也邀請朋友們一起穿上怪誕服飾搞笑一番。