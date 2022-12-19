展覽｜莫奈同門印象派大師雷諾瓦畫作來港　溫暖色彩勾勒女性甜美

【展覽/雷諾瓦/印象派/Renoir】一般說到印象派，許多人會想到莫奈手中如詩風景，或是塞尚當年震驚巴黎之靜物畫像，但印象派畫家中，最專注人物肖像的必然是雷諾瓦（Pierre-Aguste Renoir）。



雷諾瓦畫作以明快溫暖色調見稱，尤其擅長描繪女性形體。這次畫展將涵蓋藝術家在1870年代⾄1910年代創作九幅印象派⾵景畫及⼥性⼈物作品。其畫作現多藏於巴黎、美國等地美術館，這次一連九張大師畫作同時於香港展出，可謂機會難逢。



雷諾瓦為印象派領軍人物之一，與莫奈師出同門，是印象派團體中唯一人物畫為主的畫家。畫作常採用明快溫暖色彩，筆觸鬆散，營造出夢幻氣氛。在其創作⽣涯之中，⼥性⼀直是他最喜愛主題，除了描繪巴黎時尚⼥性，在晚年時也捕捉料理家居、打理周遭環境之⼥⼠。這些女性大多肌體豐腴且姿態優雅，與同時代其他大師對比，他畫作中人物總是帶著愉悅、平和神情。

最簡單的題材才能歷久不衰。 ⽪耶‧奧古斯特‧雷諾瓦

在1880年後，他特別受到拉斐爾（Raphael）和魯本斯（Rubens）等古典⼤師啟發，⼀改畫⾵，開始以精準線條、流麗形體以及更⽴體構圖創作⼥性畫作。其後亦嘗試以古典手法描繪⼈物，結合印象派明亮⾊彩，⾃創出⼀種全新⾵格。

⽪耶‧奧古斯特‧雷諾瓦，《在茶⼏前穿著東⽅服飾的少⼥》，1909–10年作，油彩 畫布， 31 7/8 × 26 吋 (81 × 65.9 厘⽶)（Gagosian）

《在茶⼏前穿著東⽅服飾的少⼥》為這次展覽焦點作品之一，描繪⼀名身處家中的年輕⼥⼦身穿便服，在鎏⾦茶⼏前擺好姿勢，髮上玫瑰花與她身上暖⾊調作出巧妙呼應。畫家以柔和筆觸和明亮⾊彩強調場景之寧靜氣息。

⽪耶‧奧古斯特‧雷諾瓦，《坐著的⼥⼈》，約1879年作（Gagosian）

另一作品《坐著的⼥⼈》，是雷諾瓦運⽤粉彩的代表作。畫中女子神情放鬆，姿勢曖昧，整個構圖完全以女子為中心，讓人不禁猜想其所思所想。

⽪耶‧奧古斯特‧雷諾瓦，《阿爾及爾的隨筆花園》，1881年作（Gagosian）

雖然雷諾瓦以人物畫作見稱，他也沒有忽略風景畫描繪。他帶領印象派畫家於⼾外創作，以畫筆記錄感官體驗，透過⾊彩濃厚的細碎筆觸，捕捉稍縱即逝光影。《阿爾及爾的隨筆花園》便是雷諾瓦戶外創作之一，源於其阿爾及爾之旅，描繪當地⼀座植物園內棕櫚葉、明媚陽光以及斑駁樹影下漫步⾏⼈。

【展覽地點】



【展覽詳情】

名稱：⽪耶 ‧ 奧古斯特 ‧ 雷諾瓦

地點：⾹港中環畢打街號畢打⾏7樓⾼古軒

日期：即日至1月7日（12月23日至1月2日不設開放）

