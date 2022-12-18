顛覆川端康成傳統美學　承載日本戰後傷痕的諾獎作家大江健三郎

撰文：轉載
出版：更新：

【藝文編按】大江健三郎是繼川端康成獲得諾貝爾文學獎殊榮的第二位日本作家，二人呈現的日本形象卻截然不同。若川端康成刻畫的是傳統文人、禪宗哲理；大江健三郎寫的則是戰後日本自我矛盾、衝突與掙扎。本文摘取自麥田出版《曖昧才是真理：楊照談大江健三郎》之〈緬懷摯友的自我探尋之旅──讀《換取的孩子》〉，分析大江健三諾獎得獎感言之背後含義。為閱讀需要，部分擷取內容有些許調整。

大江健三郎（おおえ けんざぶろう）

異於川端康成的曖昧日本

獲得諾貝爾文學獎時，大江健三郎剛寫完了《燃燒的綠樹》，演講中提到另外一位諾貝爾文學獎得主，愛爾蘭詩人葉慈，因為這個書名就來自葉慈的詩句。不過分量更重的意義在於葉慈得獎時愛爾蘭國會頒給的頌詞，裡面說：「這個世界原來對於愛爾蘭的認識將因為你的得獎而有所改變，世界將透過葉慈的人與詩重新考慮他們對於愛爾蘭的印象。」

前後連結之下，大江的意思很明顯：過去人們藉由川端康成認識日本，以為日本就是那樣的傳統之美，但從此之後，世界將透過大江健三郎的小說，重新調整對於日本的印象。真實的日本，大江健三郎所呈現的日本，和川端康成所刻畫的很不一樣，日本當然不是只有那些傳統文人、禪宗哲理，另外日本也不是只有Sony、Honda、Toshiba等品牌。

名稱：曖昧才是真理：楊照談大江健三郎
作者：楊照
出版社：麥田

藉由大江健三郎得獎，世界會看到另一種日本，那就是「曖昧的日本」。能夠代表日本的，不會是坐在寺廟裡終夜看月亮的禪宗和尚，從對天空與月亮的冥思得到各種領悟。日本是一個有著黑暗心靈，經歷了黑暗命運試煉的國度。那是一個不斷自我矛盾、衝突、掙扎的日本，包括了戰爭、發動戰爭的邪惡，也包括了戰後一整個世代的反省檢討。

故意對反川端康成，大江健三郎引用的都是西方的詩人。在葉慈之後，他引用了奧登（W. H. Auden）的詩來探索什麼是小說家、為什麼需要小說家、小說家的身分與責任為何？

日本作家川端康成是1968年諾貝爾文學獎得主。（網上圖片）

一個人必須「suffered dearly all the wrongs of men」，必須真切地經歷了人間的所有錯誤與過失，才能成為一位小說家。因為你有責任要替這個世界準備災禍降臨的時刻來臨。這是身為小說家的意義。

當發生了廣島核爆、當家中生下了一個腦性麻痺的小孩、當人們需要理解無法理解的災難從中取得安慰時，他們可以到哪裡去尋找協助、得到力量？小說家為了提供協助與力量，所以需要經歷所有的錯誤過失折磨，否則就無法寫出具備對這個世界產生慰藉力量的作品。

玉音放送播放後，全國軍民都感到無比傷感和震驚，但實際的極端行為不多。而之後裕仁與麥克阿瑟的合照，則更加進一步昭示了日本二戰後的命運。（日本TBS電視台）

再下來，他引用了芙蘭納莉．歐康納（Flannery O’Connor）所說的「小說家的習慣」。每一種行業、每一種技藝都會將人帶入一種日常習慣中，給人一種不一樣的內在深層心理結構。因為太習慣了，所以一般不會察覺其存在，但當遭遇非常災厄，尤其是無法解釋的災厄時，習慣凸顯出來，成為你賴以應付災厄的僅有資源。

小說家有其特權、優勢，他每一天不斷在想像世間發生的事，不斷詮釋人與人互動的細節。寫久了，十年、二十年過去了，必然在你心中根植下和一個老師、一個政治人物或一個卡車司機很不一樣的內在心理力量。遇到不預期災厄時，小說家是相對能夠動員最多精神資產來應對的人。

大江健三郎作品之一《廣島札記》書封

應該是故意對抗川端康成當年引用長串的日本傳統文人、作家名單吧？大江健三郎列出了歐威爾、凱薩琳．雷恩、米蘭．昆德拉、克里斯多夫．尼羅普、巴赫金，都不是日本人。他提到的日本人，除了自己的兒子大江光之外，只有渡邊一夫。

（本文獲麥田出版授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

《阿凡達：水之道》最徹底3D電影奇幻水世界沉浸式享受｜何故專欄澳洲強調不安全的遊樂場｜鼓勵從冒險中學習管理風險顯設計匠心一場翻譯遊戲衍生雙語香港詩集　挑戰表達口語書面語分別｜開卷樂李維史陀《憂鬱的熱帶》　死前必讀的人類學經典｜書話餘語｜王璞《First Love初戀》標誌性圓環　在劇情上有何意涵？｜湯禎兆專欄荷蘭推千加百趣的老人政策　宣揚正向老化助老年人對抗孤獨Yarn Bombing毛線塗鴉的興起　城市編織為冰冷物件帶來溫暖與活力
名家大師
書籍介紹
文學
日本
二戰
諾貝爾獎
文學獎