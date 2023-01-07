展覽｜藝術家從日常留下的痕跡出發　與過去自身來一場深刻剖白

【展覽】物過必留痕，人生匆匆，我們為世界留下了什麼痕跡？回歸淨土之前，這些屬於我們的存在證明對我們又有何意義？六位本地年輕藝術家舉行聯合展覽，透過錄像和裝置紀錄及轉化生活中種種痕跡，嘗試從過去遺留的痕跡中，對自身進行深刻的探索，重整以及反思目前。展覽既是六位藝術家對於自身深入剖白，同時亦在訴說這些年香港人一同走過、做過的痕跡紀錄。



走過的路，做過的事，無一不會成為痕跡。發癢的傷疤，誓約之物，或是再無意義的標記，這些痕跡紀錄了我們曾在某時某刻發生過的事，提醒我們都是被過去支配著的人。路上累積下來經歷早已侵入了我們身體，如樹根深深插入土壤般，在內心深處成為了我們活著的養份，左右我們的去向。痕跡帶有時間性，揭示過往也暗示著此刻的狀態，生活總是讓我們一直向前走，讓我們鮮有地回頭細察自己劃過的痕跡。唯有當我們心中有所疑問，才會想起要回到暗角靜處，檢閱自身從前的種種痕跡。

是次《Without a Trace》展覽，六位在浸會大學修讀視覺藝術年輕藝術家重新檢視一直以來各自生活中種種痕跡，對於我是誰、我由甚麼組成，以及我來自哪裏等的疑問尋求解答。藉到訪從前的記憶，思考這些證明我們曾這樣存在過的痕跡，對於我們的意義，對於這個世界的價值。散落地上的磚頭、時靜止時顫動的鐵片、跟隨微風輕輕搖曳的影像及悄悄融化的冰塊，都是藝術家們具像化的經歷，期望在與觀眾交流互動過程中，一同思索那些疑惑。

「Where to begin?」

我們從不知何處被拋擲到世間來，不知去向更沒有指引，由零開始逐少逐少從經歷中拼湊成整體，並最終又再回歸原點，歸於虛無。對於生命的疑問，是否正如這裝置般複雜、糾纏，被網絲牢牢圍困，剪不斷、理還亂？

「Distance」

或許人與人之間最好的相處模式正需要保持一定的距離，不要太近，也不要太遠，免得一不小心被我數不清的尖刺刺傷。不過假若你喜歡怪人，其實我很美。

「Please HOLD me before I’m gone」

相識到相遇，總涉及很多不可思議的因緣和合。此刻既然我們同在，能否捉緊我嗎？若然你不想再與我同行也不要緊，請你好好的放下我吧，我亦會祝願你一切安好。

展覽地圖



展覽詳情

名稱：Without a Trace

日期：即日至2023年1月28日

時間：13:00-18:00（星期五至星期二，公眾假期除外）

地點：WURE AREA；九龍灣宏照道11號，寶隆中心B座7樓707室

