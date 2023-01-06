西西紀念特輯｜西西天馬行空詩作表現我城獨有的敘事述說｜開卷樂

回顧西西生平的文學作品，除了廣為人知的短篇小說之外，西西的詩作亦為香港文學帶來深遠影響。西西創作的詩富有濃厚的香港特色，不時以實驗性的手法記下港人平凡的日常生活，又以地道的術語寫出我城獨有的面貌，是真正代表香港的文學巨匠。

文：香港電台開卷樂｜原題：西西紀念特輯（下）：西西天馬行空的詩



西西在香港文學界舉足輕重，她是第一位香港作家獲頒美國紐曼華語文學獎及瑞典蟬文學獎。提名西西的評審，香港浸會大學助理教授何麗明曾言：「香港文學過去經常被視為次等，西西時而嚴肅、時而天馬行空的詩歌具香港特色，亦表現了一個城市的故事如何透過看似微不足道的敘事述說。西西得獎，提醒人們香港詩歌不應被忽視。」由此可見，西西的詩為香港文學帶來深遠影響。

創作具實驗性

西西的詩天馬行空，擴闊了讀者無垠的想像。西西的創作具實驗性質，如1982年，西西出版的第一本詩集——《石磬》，其中〈可不可以說〉一詩，正反映了她在文學創新及其「貪玩」的個性。全詩用七個「可不可以說」去劃分，再運用漢語量詞的特性，打破了平常約定俗成的使用習慣，擴闊讀者的想像，增添詩的玩味。如詩中寫道「可不可以說／一架飛鳥／一管椰子樹／一頂太陽／一巴斗驟雨？」，理應為「一隻」、「一棵」、「一個」，詩人卻寫成「一架」、「一管」、「一頂」，將鳥轉變為飛機，椰子樹看似水管，太陽如同太陽帽，量詞的轉換使物件更為活靈活現，甚至語帶相關。

詩集《石磬》。（圖源：網絡圖片）

除此之外，量詞亦加入傳統東方特色，如「一葫蘆宇宙」，形象生動，「葫蘆」這東方特有之物，和宇宙一樣，隱藏着神秘與玄妙。「可不可以說／一頭訓導主任／一隻七省巡按／一匹將軍／一尾皇帝？」不明就裏者，以為詩人將人物物化，似含有貶低之意，但詩句也說到「可不可以說／一位螞蟻／一名曱甴／一家豬玀／一窩英雄？」詩人又似在提高昆蟲動物的身份，直有孟子「人之所以異於禽獸者幾希」的世界觀。眾生平等，這種觀念在西西最後一本詩集《動物嘉年華》中流露。

何福仁是西西的好友，他在節目中分享西西的詩作。（圖片提供：西西好友、香港作家何福仁）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



土瓜灣的日常

西西在內地來港後便與家人定居於土瓜灣，一住便將近40年，無論讀書、工作均離不開這個地方。西西的弟弟張堯，是《我城》主角阿果的原型，他與西西自小在香港一起生活，居於馬頭圍道兩層樓高的舊屋。張堯在西西好友何福仁編導的紀錄片《候鳥 — 我城的一位作家》中接受訪問，回憶起當年的舊居，一推開門有一道長而闊的木樓梯，家在二樓，樓上有一個很大的天台，這自然成為他們和朋友的娛樂勝地。張堯又形容在舊居認識的朋友來自五湖四海，有行船的、做三行的，擴闊了他們的生活圈子。

土瓜灣。（資料圖片/張浩維攝）

西西在葛量洪教育學院畢業後在官立小學任教，生於斯長於斯，她的詩作不時反映了自己的生活細節，學生敬畏地偷看牟宗三老師的神態，更是年青歲月的寫照，農田、港灣、沒電梯的舊樓，滲雜香港低下階層的面貌。

《西西詩集．土瓜灣》：

「我的確

在土瓜灣一住住了將近四十年

書院對面的中學是我的母校

書院旁邊的小學是我教書的地方

以前這裡是種瓜種菜的農田

遠些是港灣；同樣的問題

大概不會問這裡的印裔，以及愈來愈多的

新移民，我也曾是新移民

我們恰恰經過一條橫街叫靠背壟道

抬起頭來我可以看見附近一幢沒有電梯的舊樓

四樓上有一個窗口打開了一條縫隙

那是牟老師狹窄幽暗的小書房

他老人家長年伏案瞇起眼睛書寫

長年思索安頓生命的問題

無論住在哪裡總是漂泊

但牟老師畢竟在土瓜灣住了許多許多年

土瓜灣就有了值得居住的理由」



（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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