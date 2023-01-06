《短暫的婚姻》貼地又令人感動的香港原創愛情舞台劇｜何故專欄

《短暫的婚姻》，精彩的劇本，出色的演員，誠意的製作！既貼地又令人感動的香港原創愛情舞台劇！



《短暫的婚姻》海報

《短暫的婚姻》，讓我們反思婚姻、反思家庭、反思愛情、反思生命、反思人與人（或地方）之間的緣份⋯⋯

《短暫的婚姻》由六奪「香港舞台劇獎」最佳劇本獎的莊梅岩創作，英文劇名是「My Very Short Marriage」，點題台詞是「如果深愛，再長的婚姻也是短暫的。」這是莊梅岩搬進何文田街後萌生的故事，啟發自真人真事。「兩層之隔住著兩個氣氛截然不同的家庭，我無法不預想人生的不測。我們愛得那麼轟烈、計劃得那麼周詳，但是生活其實如履薄冰，一道裂痕足以致命。人命如是，婚姻如是。」

《短暫的婚姻》海報（圖片來源：Instagram/myveryshortmarriage）

《短暫的婚姻》起初並非舞台劇，而是2017年10月9日至13日於ViuTV播放，由《點五步》導演陳志發執導，陳奕迅、蔡思韵、郭偉亮和蔡潔聯合主演的五集電視劇。清幽的何文田街有一幢三層高的唐樓，頂樓住著鰥夫Galen（陳奕迅 飾）和他的兒子Darren，就在他準備離開香港時，先後結識了新搬來住在樓下的家庭主婦Melena（蔡思韵 飾）和她的丈夫Terry（Eric Kwok 飾），Melena的單身好友Ceci（蔡潔 飾）對Galen有興趣，但Galen對亡妻仍是念念不忘，隨後Terry和Melena的婚姻出現暗湧，Galen也逐漸對Melena產生好感⋯⋯

《短暫的婚姻》海報（圖片來源：Instagram/myveryshortmarriage）

《短暫的婚姻》劇集清新雋永，故事後半段更在英國取景，有別於一般港劇，編劇莊梅岩和導演陳永發都應記一功。然而，嚴格上這可算是陳奕迅當年10月推出的第13張國語音樂專輯《C'mon In~》的音樂巡禮，每集播放最少一首《C'mon In~》裡的歌曲，第一集【The Move In】有〈誰來剪月光〉（馮穎琪作曲，易家揚填詞，陳永良編曲），第二集【The Dream Man】和第三集【The New Page】有〈披風〉（譚傑明、Jerald作曲，易家揚填詞，Jerald編曲），第四集【Lost and Found】有〈之外〉（徐繼宗作曲，易家揚填詞，Jerald編曲）、〈收心操〉（Jerald作曲，葛大為填詞，Jerald編曲）和〈零下幾分鐘〉（藍奕邦作曲，易家揚填詞，Jerald編曲），第五集【My Very Short Marriage】以〈誰來剪月光〉和〈之外〉首尾呼應。某些較少接觸舞台演出的朋友，正是透過此劇而認識莊梅岩。然而，當年最大的驚喜，乃是令人眼前一亮的蔡思韵！

《短暫的婚姻》海報（圖片來源：Instagram/myveryshortmarriage）

《短暫的婚姻》隨後由電視搬到舞台，由方俊杰導演，朱仲銘監製，潘燦良、楊詩敏、禤思敏和林海峰主演，分別飾演Galen、Ceci、Melena和Terry，2019年1月11日至27日，於香港理工大學賽馬會綜藝館合共演出18場，不只叫好叫座，更獲第29屆香港舞台劇獎3項提名：「最佳劇本」莊梅岩、「最佳女主角」禤思敏、「最佳女配角」楊詩敏。

《短暫的婚姻》海報（圖片來源：Instagram/myveryshortmarriage）

《短暫的婚姻》舞台劇大受歡迎，重演日期卻因為疫情而三度延期，2022年12月30日終於載譽而歸，移師香港演藝學院歌劇院演出，連同2023年1月15日的最後加場，19場全部爆滿。《短暫的婚姻》2022年版，幾乎是原班人馬，但因為方俊杰已成為香港話劇團的駐團導演，改為由潘燦良導演，Galen則由黃德斌接棒，監製亦換上周怡及王耀祖，加上重新設計的舞台，並非只是2019年版的重演那麼簡單。

《短暫的婚姻》海報（圖片來源：Instagram/myveryshortmarriage）

《短暫的婚姻》的四名主要演員，最搶鏡的是楊詩敏，渾身是戲，收放自如，比2019版更精彩，幾乎是由她帶動全劇節奏，某程度上，她彷彿才是女主角！禤思敏繼續以氣質取勝，演出平實，卻很舒服，只是略嫌她出席晚會的服飾未夠突出，建議可以更華麗和性感，跟她的主婦及文青造型的反差更大，可以為觀眾帶來更大的驚艷。林海峰很刻意和努力地擺脫電台主持「林海峰」的形象，但也許觀眾就是喜歡他是「林海峰」，Terry的嬉笑怒罵，和Ceci的針鋒相對，都令場內響起一次又一次的歡笑聲。黃德斌在外形和觀感上，都跟Galen非常相似，的確是個非常好的人選，但這個Galen太重「潘燦良」的影子，黃德斌演得有點吃力，建議他可以加入更多屬於自己的元素，特別是Galen盛裝出席晚會後跟Melena剖白的一場。

《短暫的婚姻》海報（圖片來源：Instagram/myveryshortmarriage）

《短暫的婚姻》以一幢位於何文田街的三層唐樓為背景，2022年版的舞台前景同時作為Galen家、Melena家、天台、平台、中環高級餐廳和何文田街，而後景則是唐樓的樓梯，既簡約，又實用，配合劇情，而且很有心思，負責佈景設計的黃逸君，繼年度巨獻《大狀王》後，又一令人留下深刻印象的作品。很喜歡2022年版的key art及主角相片，負責海報及場刊攝影的Ben和Thomas，以及負責海報及場刊設計的MEL MEL MEL，都值得一讚！負責動畫設計的麥少峰同樣功不可沒，以動畫錄像補完了劇情，豐富了主角們的「短暫的婚姻」。

《短暫的婚姻》海報（圖片來源：Instagram/myveryshortmarriage）

《短暫的婚姻》裡有一段對話，個人非常欣賞。Ceci問Galen有什麼值得投資，Galen回答「短線嘅嘢。當下。千祈唔好諗得太長遠。錢帶唔到落棺材，人陪唔到你過世。」但Ceci忙著回覆手機的訊息，並沒有細心聆聽。莊梅岩曾在訪問時表示：「劇中談的不只愛情，還有家庭，而在這四人身上，會看到不同的婚姻狀態。」但《短暫的婚姻》探討的豈只是「愛情」、「家庭」和「婚姻」？莊梅岩輕描淡寫，道出人生無常，在經歷了近年的社會變遷後，特別有種窩心的共鳴。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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