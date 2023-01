《短暫的婚姻》貼地又令人感動的香港原創愛情舞台劇｜何故專欄

《短暫的婚姻》,精彩的劇本,出色的演員,誠意的製作!既貼地又令人感動的香港原創愛情舞台劇!



《短暫的婚姻》由六奪「香港舞台劇獎」最佳劇本獎的莊梅岩創作,英文劇名是「My Very Short Marriage」,點題台詞是「如果深愛,再長的婚姻也是短暫的。」這是莊梅岩搬進何文田街後萌生的故事,啟發自真人真事。「兩層之隔住著兩個氣氛截然不同的家庭,我無法不預想人生的不測。我們愛得那麼轟烈、計劃得那麼周詳,但是生活其實如履薄冰,一道裂痕足以致命。人命如是,婚姻如是。」

《短暫的婚姻》起初並非舞台劇,而是2017年10月9日至13日於ViuTV播放,由《點五步》導演陳志發執導,陳奕迅、蔡思韵、郭偉亮和蔡潔聯合主演的五集電視劇。清幽的何文田街有一幢三層高的唐樓,頂樓住著鰥夫Galen(陳奕迅 飾)和他的兒子Darren,就在他準備離開香港時,先後結識了新搬來住在樓下的家庭主婦Melena(蔡思韵 飾)和她的丈夫Terry(Eric Kwok 飾),Melena的單身好友Ceci(蔡潔 飾)對Galen有興趣,但Galen對亡妻仍是念念不忘,隨後Terry和Melena的婚姻出現暗湧,Galen也逐漸對Melena產生好感⋯⋯

《短暫的婚姻》劇集清新雋永,故事後半段更在英國取景,有別於一般港劇,編劇莊梅岩和導演陳永發都應記一功。然而,嚴格上這可算是陳奕迅當年10月推出的第13張國語音樂專輯《C'mon In~》的音樂巡禮,每集播放最少一首《C'mon In~》裡的歌曲,第一集【The Move In】有〈誰來剪月光〉(馮穎琪作曲,易家揚填詞,陳永良編曲),第二集【The Dream Man】和第三集【The New Page】有〈披風〉(譚傑明、Jerald作曲,易家揚填詞,Jerald編曲),第四集【Lost and Found】有〈之外〉(徐繼宗作曲,易家揚填詞,Jerald編曲)、〈收心操〉(Jerald作曲,葛大為填詞,Jerald編曲)和〈零下幾分鐘〉(藍奕邦作曲,易家揚填詞,Jerald編曲),第五集【My Very Short Marriage】以〈誰來剪月光〉和〈之外〉首尾呼應。某些較少接觸舞台演出的朋友,正是透過此劇而認識莊梅岩。然而,當年最大的驚喜,乃是令人眼前一亮的蔡思韵!

《短暫的婚姻》隨後由電視搬到舞台,由方俊杰導演,朱仲銘監製,潘燦良、楊詩敏、禤思敏和林海峰主演,分別飾演Galen、Ceci、Melena和Terry,2019年1月11日至27日,於香港理工大學賽馬會綜藝館合共演出18場,不只叫好叫座,更獲第29屆香港舞台劇獎3項提名:「最佳劇本」莊梅岩、「最佳女主角」禤思敏、「最佳女配角」楊詩敏。

《短暫的婚姻》舞台劇大受歡迎,重演日期卻因為疫情而三度延期,2022年12月30日終於載譽而歸,移師香港演藝學院歌劇院演出,連同2023年1月15日的最後加場,19場全部爆滿。《短暫的婚姻》2022年版,幾乎是原班人馬,但因為方俊杰已成為香港話劇團的駐團導演,改為由潘燦良導演,Galen則由黃德斌接棒,監製亦換上周怡及王耀祖,加上重新設計的舞台,並非只是2019年版的重演那麼簡單。

《短暫的婚姻》的四名主要演員,最搶鏡的是楊詩敏,渾身是戲,收放自如,比2019版更精彩,幾乎是由她帶動全劇節奏,某程度上,她彷彿才是女主角!禤思敏繼續以氣質取勝,演出平實,卻很舒服,只是略嫌她出席晚會的服飾未夠突出,建議可以更華麗和性感,跟她的主婦及文青造型的反差更大,可以為觀眾帶來更大的驚艷。林海峰很刻意和努力地擺脫電台主持「林海峰」的形象,但也許觀眾就是喜歡他是「林海峰」,Terry的嬉笑怒罵,和Ceci的針鋒相對,都令場內響起一次又一次的歡笑聲。黃德斌在外形和觀感上,都跟Galen非常相似,的確是個非常好的人選,但這個Galen太重「潘燦良」的影子,黃德斌演得有點吃力,建議他可以加入更多屬於自己的元素,特別是Galen盛裝出席晚會後跟Melena剖白的一場。

《短暫的婚姻》以一幢位於何文田街的三層唐樓為背景,2022年版的舞台前景同時作為Galen家、Melena家、天台、平台、中環高級餐廳和何文田街,而後景則是唐樓的樓梯,既簡約,又實用,配合劇情,而且很有心思,負責佈景設計的黃逸君,繼年度巨獻《大狀王》後,又一令人留下深刻印象的作品。很喜歡2022年版的key art及主角相片,負責海報及場刊攝影的Ben和Thomas,以及負責海報及場刊設計的MEL MEL MEL,都值得一讚!負責動畫設計的麥少峰同樣功不可沒,以動畫錄像補完了劇情,豐富了主角們的「短暫的婚姻」。

《短暫的婚姻》裡有一段對話,個人非常欣賞。Ceci問Galen有什麼值得投資,Galen回答「短線嘅嘢。當下。千祈唔好諗得太長遠。錢帶唔到落棺材,人陪唔到你過世。」但Ceci忙著回覆手機的訊息,並沒有細心聆聽。莊梅岩曾在訪問時表示:「劇中談的不只愛情,還有家庭,而在這四人身上,會看到不同的婚姻狀態。」但《短暫的婚姻》探討的豈只是「愛情」、「家庭」和「婚姻」?莊梅岩輕描淡寫,道出人生無常,在經歷了近年的社會變遷後,特別有種窩心的共鳴。

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



