《想見你》電影窩心動人　是劇集的延續卻不是續集｜何故專欄

《想見你》電影浪漫綺麗，窩心動人，三位主角都有比劇集時更優秀的演出。如果你喜歡《想見你》劇集，一定會喜歡《想見你》電影！



《想見你》電影海報

《想見你》電影是劇集的延續，卻不是續集。在全新的故事框架下，新角色登場，可算是發生在平行時空的故事，但重點是滿足了觀眾們的不同願望，特別是一眾莫俊傑的支持者。

《想見你》劇集在2019年11月開播，由黃天仁導演 ，簡奇峯和林欣慧編劇，柯佳嬿、許光漢和施柏宇主演，是近年的台劇代表作之一，不只在華語社會，遠在韓國也大受歡迎。電影版繼續由黃天仁導演，由《比悲傷更悲傷的故事》的導演林考謙擔任監製，編劇卻換上了林孝謙的好拍檔呂安弦。

《想見你》劇照

《想見你》劇集起初看似是以生離死別來催淚的愛情肥胖劇，黃雨萱（柯佳嬿 飾）難忘已故男朋友王詮勝（許光漢 飾），卻先在生日遇上跟男朋友一模一樣的李子維（許光漢 分飾），其後透過「尋找世界上的另一個自己」手機APP發現就讀「鳳南高中」時代的李子維、莫俊傑（施柏宇 飾）、以及跟自己一模一樣、1999年已被殺害的陳韻如（柯佳嬿 分飾）⋯⋯然而，第二集結尾黃雨萱在伍佰的〈Last Dance〉歌聲中突然變成了陳韻如，第三集結尾懷疑襲擊陳韻如的兇手竟然是莫俊傑，劇情開始燒腦，而且不是一般的燒腦，隨著網上的話題發酵，收視率和三位主角，甚至連其他演員都人氣急升，成為了一時佳話。

《想見你》劇照

《想見你》有說是「台灣最複雜的穿越劇」，但這其實並非典型的「穿越劇」，因為黃雨萱、李子維和謝芝齊（顏毓麟 飾）都沒有穿越時空，而是他們的靈魂佔據了另一個人的身軀，可以稱之為「奪舍」，改寫了遊戲規則，令觀眾耳目一新，這正是《想見你》吸引的原因之一，加上主角們一同努力拯救陳韻如，過程中不斷反轉再反轉，到最後一集仍有變數，高潮疊起的懸疑推理，引人入勝的曲折劇情，成功牽動不同觀眾的情緒。

《想見你》劇照

《想見你》電影因為時間所限，催淚和燒腦的兩大賣點都大打折扣，但勝在有一個完美的結局。故事開始於2009年，28歲的李子維，和中學同學莫俊傑開設了工作室，某日他因為伍佰的〈Last Dance〉，偶遇17歲的黃雨萱，其後二人成為情侶，可惜好景不常……時間來到2017年，黃雨萱被派駐上海，上司楊皓（金世佳 飾）對她很有好感，但背後竟然牽涉到一連串不可思議的「奪舍」，包括當時黃雨萱仍未認識的陳韻如和王詮勝⋯⋯

《想見你》劇照

《想見你》絕對是金鐘獎影后柯佳嬿的代表作！柯佳嬿再次穿上校服，仍然充滿少女韻味，而且比劇集時更像年輕、更像高中生，她同時飾演黃雨萱和陳韻如，眼神和身體語言都比劇集時更上一層樓，令人佩服！許光漢的演技也進步了，但個人較喜歡留鬚的施柏宇！電影中出現黃雨萱、陳韻如、李子維和莫俊傑四人同框的片段，令人喜出望外，但效果竟然比劇集第一集黃雨萱在手搖飲料店外回憶她跟王詮勝的回憶舊片段略遜一籌，林孝謙應該向大陸投資者萬達文化申請更高預算嘛！新加入的大陸演員金世佳，因為飾演處境喜劇《愛情公寓》的「陸展博」而聞名，但在本片的表現卻是乏善可陳。誠然，《想見你》電影在上海的劇情不算精彩，卻延續了主角前往大陸都會遇上悲劇的宿命。

《想見你》電影也許因為換了編劇，劇集裡的黃雨萱從來不喝手搖飲料，電影版的她卻在和好友昆布（郭文頤 飾）一起手搖飲料店工作，當然，這是另一時空的平行宇宙吧！與此同時，電影版除了沒有劇集的大奸角謝芝齊，以及無辜的謝宗儒，也沒有了陳韻如的母親吳瑛嬋（嚴藝文 飾）、弟弟陳思源（林鶴軒 飾）、以及舅舅兼唱片店老闆吳文磊（張翰 飾），個人以為，這些角色如果以彩蛋的形式出現，相信會對由劇集已開始支持的觀眾帶來更大的驚喜！然而，《想見你》電影的最大遺憾，肯定是伍佰本尊沒有親身演出⋯⋯

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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