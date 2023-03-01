舞台劇《各位起筷》和《2月14》鄭國偉的「飲食男女」｜何故專欄

【序言】一星期內，先後欣賞了兩部鄭國偉編劇的舞台劇，2月19日（星期日）是《各位起筷》尾場，2月25日（星期六）是《2月14》第二場。跟鄭國偉有緣、跟美食有緣、跟打邊爐特別有緣。



香港不盡是歌舞昇平，人人幸福。華燈背後，還有我們不能忽視的故事。 鄭國偉

以上是編劇鄭國偉在代表作《最後晚餐》宣傳上的分享，也許正是他創作《各位起筷》的動機之一，跟《2月14》的主題更是相映成趣。

《各位起筷》海報

《各位起筷》：四個打邊爐的男人

《各位起筷》是鄭國偉的最新編劇作品，由麥沛東、陳嘉威、巢嘉倫和梁嘉進主演，陳淑儀擔任戲劇指導，盧宜敬擔任執行導演。故事以一間火鍋店作為舞台，肥峰（麥沛東 飾）、盧撈（陳嘉威 飾）、阿就（巢嘉倫 飾）和Nick（梁嘉進 飾），四位素未謀面的年輕人，贏得電競比賽的季軍後，相約到Nick父親開設的「合興火鍋」慶功，卻輾轉由慶功宴變成歡送會，面對去或留，徘徊生與死，在峰迴路轉的劇情中，見證生命無常，在忐忑不安的逆境中，尋找人生方向。

筆者與四位主角合照

《各位起筷》的四位主角，都是演藝學院的同班同學，他們在讀書時比較懶和愛玩，因此被稱為「懶蟲」，四條「懶蟲」就是「四蟲」。2014年畢業後，各有不同發展：麥沛東去年因為《正義迴廊》而脫穎而出，但其實他早年在中英劇團的演出已令我留下深刻印象；梁嘉進因為參演ViuTV的劇集《二月廿九》和《I SWIM》而為人熟識，但他其實早已憑《有料呻吟》獲得第12屆香港小劇場獎「優秀男演員」；巢嘉倫在學期間分別憑《馴悍記》和《彷彿在沙丘上跳舞》兩度獲頒傑出演員獎，也憑前進進戲劇工作坊的《案內人Hongkongshima》獲提名IATC（HK）劇評人獎2022年度演員獎；陳嘉威在學期間憑《朱莉小姐》獲頒傑出演員獎，近年活躍於大新銀行、香港寬頻、維他無糖茶、日本喇叭牌等廣告。「四蟲」已慢慢進化為「金鐘四大才子」，一同在火鍋店裡大鬥演技，令觀眾拍案叫絕！

四位主角打邊爐，大吃大喝地演出

《各位起筷》是一齣很有趣的舞台劇，四位主角打邊爐，大吃大喝地演出，在麥高利小劇場內，令觀眾垂涎不只三尺，如果湯底香味更濃郁，將會是一部有氣味的舞台劇。《各位起筷》的舞台劇設計很有心思，善用了麥高利小劇場的每寸空間，除了四位主角打邊爐的圓桌，重點是幾個大雪櫃，配合投映的片段。讓一餐看似簡單的打邊爐，變得充滿視覺效果。

《各位起筷》是一齣很貼地的舞台劇，四位主角各有難處：Nick雖然貴為太子爺，卻因為無法達到父親期望，自責比不上弟弟，變得缺乏自信；肥峰生於小康之家，卻因為社會問題與父親產生矛盾，正掙扎應否移民？阿就生於基層，作為長子的他，父親過身後答應照顧家人，卻為了生計而犧牲與家人相處的寶貴時間；盧撈的妹妹患上不治之症，沉重的負擔除了妹妹的藥費，還有他的愛情⋯⋯四位主角的不同煩惱，應該是不少香港人的寫照。

在麥高利小劇場內，令觀眾垂涎不只三尺，如果湯底香味更濃郁，將會是一部有氣味的舞台劇

《各位起筷》雖然不是音樂劇，卻巧妙地以歌曲配合劇情，選取了三首粵語經典歌典，包括：羅文的《蝶變》和《幾許風雨》，以及甄妮的《風雲》，讓觀眾更有共鳴，也更有反思空間。

《各位起筷》連同加場，16場一票難求，期待盡快重演。就像鄭國偉載譽歸來的舊作《2月14》。

《2月14》海報

《2月14》：三個吃Tiramisu的女人

《2月14》是一齣「溫馨甜蜜愛情小品音樂劇」，三位主角在愛情路上跌跌碰碰，一同守護、成長，譜寫出一段又一段動人浪漫樂章！

《2月14》跟《各位起筷》相比，也許不夠貼地，公主必須得到「白馬王子」的愛，在2023年亦已變得不夠「政治正確」。然而，《2月14》跟鄭國偉的代表作《最後晚餐》，以及同在2月公演的《各位起筷》，可算是一脈相承，都是「飲食男女」的故事，都是你和的故事。

《2月14》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《2月14》於2005年在黑盒劇場首度登場，大受歡迎，重演場場爆滿！鄭國偉的細緻劇本固然是賣點之一，鍾志榮創作的動聽旋律，以及道出三位女主角心聲的感人歌詞，同樣應記一功。18年後「愛火重燃」，與香港首個專業無伴奏合唱劇團「一舖清唱」聯合製作，三位主角Doris、Venus和Fiona，分別由陳卉蕾、黃慧慈和張紫琪飾演，導演換上剛剛主演香港大型原創音樂劇《大狀王》的劉守正，和劉守正曾合作《大狀王》的林薇薇負責編舞，盧宜均擔任音樂總監、附加音樂、合唱指導及演出，2023年版本有全新創作的歌曲《帶我走》。

《2月14》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《2月14》的故事由情人節當日開始，Venus剛剛跟丈夫馬健（邱廷輝 飾）成正式簽字離婚，Fiona也向男朋友提出分手，卻跟一直關心她的「粉絲」伍嘉民（馬顯融 飾）保持曖昧關係，Doris被男朋友欺騙後仍未能克服情傷，三名閨蜜共聚Doris大學同窗Paul（陳嘉樂 飾）開設的咖啡店「DILY」，一起品嚐美味的Tiramisu時，誓要在一年內找到真愛。其後經歷了復活節、勞動節、回歸日、中秋節、萬聖節、平安夜和大除夕，她們仍未遇上合適的男人⋯⋯難道真命天子一直就在身邊？難道世上並沒有完美的愛情？難道我們只有在失去時才會學懂珍惜？

《2月14》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《2月14》是一部賞心悅目的音樂劇，三位主角演得好，唱得也不錯，特別是陳卉蕾主唱的新歌《帶我走》，成功牽動觀眾的情緒，但個人最喜歡【告別禮】一段。盧宜均、馬顥融、劉兆康、曾浩鋒、馮志佑、郭靜雯和丁彤欣的無伴奏合唱，以及他們的精彩演出，都有驚喜所在。鄭國偉筆下的角色立體，譜出「飲食男女」的眾生相，尤其以曾浩鋒飾演的台灣Youtuber Leo，以及丁彤欣演出的鬼妹仔Ashley最為突出，個人特別欣賞「DILY」背後的玄機。

《2月14》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《2月14》「劇情直逼日韓劇的催淚級數，令觀眾一邊鬧、一邊笑、一邊哭，主旨也是歌頌友情、愛情的可貴」，連同絕症的設定，跟《各位起筷》可算是隔代呼應，只是主角由吃Tiramisu的女人變成打邊爐的男人。誠然，《2月14》雖然有點過時，也不及《各位起筷》的貼地，卻可以視為亂世中的一股清泉，讓我們重新相信愛情。

《2月14》劇照（圖片來源：香港話劇團）

後記：《各位起筷》和《2月14》讓我們明白：必須好好珍惜每一餐，因為每一餐都可能是「最後晚餐」！共勉之。



有趣的是，《2月14》跟劣作《打邊爐》第一章【幸福的花膠雞湯】，同樣以三位閨蜜作為主角，雖然讓Doris得到幸福的是Tiramisu，卻可算是異曲同工。更有趣的是，早前曾經籌備將小說《打邊爐》搬上舞台，驚訝部分想法跟鄭國偉在《各位起筷》的處理不謀而合！有機會真的要約鄭國偉打邊爐⋯⋯



（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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