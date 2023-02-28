世界十大最醜建築　特朗普酒店金色惹反感　榜首反而最具設計感？

撰文：何國龍
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美學向來沒有一定的準則，每個人的審美觀各有不同，話雖如此，但當大多數人都認為一件事物是美或醜，總會有一定的參考價值。早前國外一家著名的建設公司Buildworld，利用HuggingFace收集來自世界各地Twitter網民關於建築物的帖子，再以情緒分析工具以當中的負評百分比來計算出「世界上最醜建築」的排名，今回我們來看看哪十座建築最失民心。

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看過這十座建築之後，平心而論，並算不上看到便會反胃的程度，雖然Buildworld指出在分析的過程中主要針對美學，某些關於政治的特定詞彙會被過濾的，而且數據會出自建築物本身，與背後的設計師、企業無關，不過，建築是一項需要前瞻性的設計範疇，施工期動軋數年十年，投資龐大需要深思熟慮，建築物大多都只會平平無奇，很難會設計得難看，換言之網民的反應很大程度上取決於對建築物立體的整體印象，就結論來說外觀及美學只是其中一環。

拉斯維加斯特朗普酒店（圖片來源：Instagram/trumplasvegas）

以位列榜尾的拉斯維加斯特朗普酒店為例，當地居民或遊客除了記得其高達189米的壓倒性高度之外，只有金光燦燦的負面印象。龐大卻平凡的建築已經足夠令到當地人生活感到無趣，而且發出閃閃金光引人注目更加會引起反感，在一般的升斗市民眼中，這座建築代表了大財團和財富分配的不公。特朗普是唯一涉足地產及建築的前美國總統，在美國的各大城市，幾乎都可以見到他的「Trump Tower」，大部分沿用一貫主流的設計，用上黑色、金色，玻璃幕牆，外觀方正平淡得很，甚至帶有一種俗氣的土豪感覺。就連曾與之多次合作的設計師指出，特朗普甚麼也要金色，拉斯維加斯特朗普酒店正是這樣妥協下設計出來的。

柳京飯店（圖片來源：Getty Images）

榜單上另一座引人注目的建築物——位於北韓首都平壤的柳京飯店排行第七，向來皆是口碑極差之作。單從外觀上來看其實建築也頗有科幻味道，要知道柳京飯店自1987年開始興建，在三十多年前這是一項浩大得令人充滿幻想的工程，可惜自此之後因為種種原因，久久未能完工，工程足足延誤了三十年有多，被稱為「世上最大爛尾樓」。關於停工的原因有很多傳言，例如在1992年因為蘇聯解體而導致經濟危機、造價太高，實際上當局負擔不起、原材料不足、當地進行核試驗等等。

榜單上有些建築實在難以界定是美是醜，丹佛國際機場用上很多三角形帳篷般的建築結合出來，與一般的機場有著與別不同的景觀；水門大樓外觀獨特，亦算是當地一個地標性建築；位於美國紐約的Veraizon大樓，其164米的高度會阻擋陽光，加上外觀實在平庸令到附近生活的人不滿；波士頓市政廳的粗獷主義設計其實也備受青睞，只是當地人不喜歡，使之反應兩極更曾被當地媒體建議拆除；美國聯邦調查局總部大樓亦是以極簡的水泥風格為主，建成時是美國造價最高的政府辦公大樓，卻被美國的建築師協會評為設計「笨拙」；榜首的蘇格蘭議會大廈出自名師之手，恍如一座藝術館一樣，外觀設計簡約現代，可能樹大招風的關係所以網民帖文中有四成是批評性的。

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