展覽｜本地藝術家不溝通下接力創作　來一場「不合作」的藝術派對

藝術家之間聯乘展覽並不是新鮮事，從合作當中彼此可以交流、啟發，看看能否擦出不同的火花。不過，倘若合作過於認真嚴肅，不如嘗試來一場不太合作的「合作」。



四位本地藝術家在互不商討的設定下舉辦一場接力式的藝術創作展覽，以各自負責一格為基礎，承接彼此的設定，構成八組不同的作品。實驗性地探索聯乘創作的可能性，試下認真，認真試下這場「接力派對」。



接力創作有別於平常的合作，普通合作講求溝通，在明確的前提與方向下，一同向著相同目標進發，同時亦需要定期交流資訊，檢討進度和細節。至於接力，它就像一場接龍遊戲，當接到你手後便可以隨你意願發揮，在這個屬於你的空間中，你可以倒後跑、慢條斯理地跑，甚至倒立跑都可以。接力創作就是這樣的一回事，它如劇場，各人在同一部劇本裡盡情演繹，而每場戲又是獨立地自成一幕，可以在情節與情節之間發揮創意，繼而拼湊成一個整體。

「認真接力派對」是一個實驗性的藝術展覽，藝術家們事前不交流、不溝通，只用草稿的形式了解前者的創作，承接上一棒的設定下，完成一組藝術作品系列。展覽雖然建議每位藝術家抱持認真的心態接力完成創作，但是亦同時點出「派對」的主題。藝術創作應該是自由奔放，各人在接棒後首先要考慮的並不是作品的結局或走向，而是應該思索自己創作的本意，放下那些無關痛癢的連貫性與道理，單純地埋首在自己的舞台，享受漫無目的聯想，尋回創作的樂趣。

展覽中有八組作品，有一些可能偏離了跑道，有一些可能走進了錯蕩的小路，然而這並沒有好壞之別。有一組作品，四位藝術家以貓狗和蛋糕作主題，分別在油畫、裝置和陶瓷等不同的藝術媒介認真地加插彼此的元素到作品當中，串聯成一個完整的故事。又有另一組作品，前三位藝術家都以「隨」作為作品名稱，最後一位藝術家便以「隨便啦」作為結尾，幽默又隨便地「呼應」前者。

有些作品在最後設展時發現毫無關連？那就作品的外框串聯作品！放飛自我，忘形脫稿又有何不可。有時候，創作就是要把無聊事認真做，要認真地迷一次路，才能發掘出意想不到的風景。當我們能夠享受當下，嘗試各種腦洞大開的創作和歡快，又有誰能夠斷言這不是接駁終點的路徑。

展覽地圖



展覽詳情：

名稱：認真接力派對

日期：即日至3月5日

時間：1:00pm-6:00pm (逢星期三、四休息)

地點：WURE AREA，九龍灣宏照道11號寶隆中心B座7樓707室

