當Ye、Rihanna穿越文藝復興古典肖像畫　Rapper瞬間變「乖巧」？

【Johnny Depp/ 尊尼特普/ Kanye West/ 文藝復興/ 穿越時空/】在相機出現前17、18世紀，皇室和貴族聘請畫手為他們留下傳世肖像畫是常事，後人對這些人的想像也多基於這些畫作。



如今攝影技術發達，要留下倩影不必大費周章，而現代有地位之人亦已更新換代，不再由貴族皇室主導，更多是Ye、Rihanna、Johnny Depp等歌手和演員，若他們被留在古典肖像畫中，又會產生什麼化學效果？



Kyés作品中Ye（@kyesone/Instagram）

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這一系列畫作出自法國藝術家Kyés，新奇風格為他在Instagram帶來接近十萬粉絲。油畫通常莊重且嚴肅，畫中人物與現代相差幾個世紀，距離感難以避免。但Kyés作品中名人卻多是我們社交媒體常客，在這些畫作中，他們穿上文藝復興時期繁複服裝擺姿勢，但種種細節又把我們帶回現代，兩者有著微妙衝突感，妙趣橫生。

譬如在畫作中，著名前拳擊手泰森和Rapper Lil Wayne臉上紋身被保留，《星球大戰》Mark Hamill手握天行者綠色光劍，Johnny Depp耳上墜著幾個別針形狀耳環。有趣的是，宮崎駿作為亞洲人也穿上西式服裝入畫，背後半透明無面男若隱若現。

平常作風大膽的各路明星也瞬間變得「乖巧」 ，相信Cardi B粉絲未必見過她以端莊古典造型登場，Lizzo、Rihanna等人貴族氣息亦變得相當濃厚。Beyoncé和丈夫Jay Z更如同皇室成員坐在一桌豐盛食物旁，前者盤髻穿上素雅白色連衣裙，後者則穿上華貴金絲紅色大衣，令人生畏。Hip-Hop傳奇2 Pac、Biggie、Eminem等人同樣在列，Snoop Dogg帶著小狗入畫，與名字相襯；代表作為《This is America》（《這就是美國》）的Childish Gambino背景則是美國象徵自由女神像。

作為法國藝術家，他最初描繪人物主要是法語區當紅歌手和演員，像是近年當地大熱比利時女歌手Angèle和她Rapper哥哥Roméo Elvis。若對於法語Hip-Hop和R&B感興趣，不妨透過這些畫作多作了解，建立新歌單。

Kyés畫作主要為洛可可以及新古典主義風格，畫中人身穿衣物顯然經過精挑細選。雖然是PS作品，但畫作中光線以及表情細節把控都能看出其高超古典繪畫功力，並非簡單將名人面部移花接木便能得出如此效果。由於風格突出，早前更有音樂人邀請他為其唱片封面作畫。

如果對Kyés最新畫作感興趣，讀者可以到他Instagram了解更多。