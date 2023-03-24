香港大型街頭藝術散步地圖　壁畫家即席揮毫各具特色畫風留下印記

【壁畫/街頭藝術/塗鴉】行走街頭，很容易被不同塗鴉奪去目光，這些街頭藝術創作過程究竟如何？最近就有新一批大型壁畫進駐港島中西區街道，畫風各異，將街道一隅變為戶外畫廊。原來是香港大型街頭藝術節HKwalls回歸，21組國際以及本地壁畫及街頭藝術家即席揮毫，以各具特色的畫風於香港留下印記。讓我們走近其中三組作品，細看藝術家背後理念。



德國雙人團隊INNERFIELDS作品（攝：梁嘉欣）

INNERFIELDS

首先介紹德國雙人團隊INNERFIELDS作品，作品中一名穿著太空衣的女孩躺在草坪上用手機，一旁還有小鳥作停留。大自然和雛菊配搭高科技產品產生奇異美感，藝術家希望能借作品探討人類和科技關係。

INNERFIELDS藝術團隊1998年於柏林創立，兩人在街頭創作時相遇，隨即一拍即合創作至今。他們善於混合圖案及符號以創作出寫實、與自然環境相關作品，常探討人與自然間矛盾對立關係。他們不單視創作藝術作品為職業，亦熱衷於參加世界各地的藝術節和各種藝術相關項目，透過不同渠道展示作品。

Lauren YS

Lauren YS作品（攝：梁嘉欣）

hkwalls2023 Lauren YS Photographer: Kyra CAMPBELL

一看Lauren YS作品，首先就會被中式元素吸引，壁畫中幾名女子造型巧妙融入中式建築，用色又會讓人想起Cyperpunk風格，令人印象深刻。Lauren YS是美籍華裔藝術家，作品大膽且反叛，充滿神話、死亡、漫畫、愛、性、迷幻、動畫等元素，在街頭和與大眾分享其幻想世界。

她把大型藝術製作稱為「靈性」行為，因為它們為邊緣化小眾群體提供一面大鏡子，讓他們如實向世人訴說想法。Lauren作品在全球不同畫廊展出，包括維也納、紐約、倫敦、東京和墨爾本等，曾在長灘藝術博物館和紐約的世界貿易中心創作壁畫。她亦是藝術節常客，包括邁阿密巴塞爾藝術節、Pow!Wow! 夏威夷藝術節等活動都曾有她身影。

Kristopher Ho

香港本地藝術家Kristopher Ho作品《Forgive Yourself》（攝：梁嘉欣）

接下來要介紹則是香港本地藝術家Kristopher Ho作品，名為《Forgive Yourself》。畫中一隻手按著狼，指縫間生出茂密枝椏。藝術家表示畫中狼代表孤單，而手放在狼身上，是象徵放下過去，希望大家籍著畫作擁抱自己以往創傷、迎接成長過程向前走。

Kristopher Ho生於香港，長於英國，2015年起專注街頭藝術創作，曾與NIKE、Facebook、Starbucks、VANS 等品牌合作。其壁畫和插圖作品以單色和錯綜複雜的設計聞名，線條縱橫交錯， 筆觸極具感染力。馬克筆是他用來創作壁畫和插圖的首選工具。

這次藝術節將有21幅新壁畫進駐中西區以及尖沙嘴，不少作品仍在創作中，若對街頭藝術有興趣，大家不妨在這個週末親身前往和藝術家交流。另外，藝術節在3月25及26日將舉行免費公眾導覽團，詳情可留意官方網站。在藝術節過後，壁畫亦會留存約一年，大家可保留地圖，日後自行探索。

其他精選作品——

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【活動地圖】



【活動名稱】

名稱：HKwalls 街頭藝術及壁畫節 2023

日期：即日至3月26日

地點：港島中西區多個地點

