殺神John Wick 4｜12張創意電影海報　拆解藝術家筆下奇洛李維斯

【殺神/ John Wick/ 奇洛李維斯/ Keanu Reeves】《殺神John Wick 4》正式上映，備受全球影迷的期待，奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的獨行殺手魅力過人，殺人手法荒誕奇趣，他還是一位別具代表性的愛護動物人士⋯⋯電影的內涵固然重要，電影周邊的細節亦往往能夠表現出匠心獨運的心機，例如電影發行商獅門娛樂於今集特別找來全球各地9個地區的12位藝術家創作了12張各具特色的電影海報，海報作為電影宣傳的先行部隊總能夠率先吸引眾人的目光。



《殺神John Wick 4》其中一張官方電影海報，巴黎鐵塔在身後，可見得巴黎是重要的決戰場地

《殺神John Wick 4》的看點除了有奇洛・李維斯，亦有我們熟悉的甄子丹，電影拍攝地點包括柏林、巴黎、紐約和日本。透過不同藝術家獨特的作畫手法，可以將地方特色及主角的神韻展現出來。12位藝術家包括Ed Fairburn、Orlando Arocena、Alice X Zhang、Flore Maquin、Ken Taylor、Matt Taylor、Oliver Barrett、Ruiz Burgos、Taj Francis、Xi Zu、Yann Couedor以及Yoko Shimizu。當中最廣泛受到討論的有英國藝術家Ed Fairburn的作品，將John Wick的容貌融入巴黎的地圖，道路組成錯綜複雜的網絡，是否對應John Wick的內心狀態？據電影介紹，今集的最終Boss將最後的決鬥地點設於巴黎，並佈下天羅地網等待主角落入，巧妙地與海報有所呼應。

Ed Fairburn創作的海報（圖片來源：Ed Fairburn Instagram）

其實這種表達手法是Ed Fairburn最擅長的標誌性畫法，發行商剛好找來他合作成就出佳作。Ed Fairburn出生於1989年的英國，擅長利用紙質地圖來繪肖像畫，他稱之為「拓撲學畫法」，將地形學與點畫互相結合。他在作畫過程出慢慢改變地圖中的輪廓、道路，從而梳理出面容，使兩者和諧地共存起來，變得密不可分，這種畫法需要在作畫前花上數個小時來研究地形。

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另一幅筆者最愛的海報，出自屢獲殊榮的日本插畫家Yoko Shimizu（清水裕子）之手，在今集電影開首，繼承上集的劇情John Wick於紐約殺手酒店中槍大難不死，立刻動身前往大阪的殺手酒店尋求舊識的幫助。清水裕子的海報充滿和風，將John Wick這位獨行殺手增添一種浪人武士的魅力。清水裕子現居於紐約，是當地視覺藝術學院的老師，並有著20年的插畫經驗，她繪畫人物的功力深厚，擅於將傳統的日本藝術元素融入其中，廣受讚譽，曾為紐約時報、時代雜誌以及DC漫畫等刊物繪畫封面，與Apple、SONY、Nike等多個國際品牌合作過，曾經多次獲獎，自2004年以來得到過插畫家協會頒發超過15枚獎牌，於2021年獲得圖書界最高殊榮的獎項Caldecott Honor，還曾兩次入選過雨果獎提名，被日本新聞周刊評選為「世界尊敬的100位日本人（世界ガ尊敬する日本人100）」。

Yann Couedor創作的海報（圖片來源：Yann Couedor Instagram）

另一幅極具個人風格的有Yann Couedor的作品，其大膽而突出的用色手法相當吸引眼球，雖然色彩搶眼卻相當諷刺，猶如為John Wick淋上一身油漆，本來引退的他只想平淡生活，卻無故地將種種麻煩事牽涉上身，體現出人在江湖身不由己的心情。Yann Couedor是居於巴黎的視覺藝術家，擅長用塑膠彩作畫並加入拼貼元素，電影和Pop art是他汲取靈感的重要來源，亦喜歡為留下深刻印象的名人以自己的手法表達情感。

其他海報作品及藝術家Instagram：