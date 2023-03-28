《閃亮搖曳的雪》結合文字影像音樂及食物的互動藝術｜何故專欄

《閃亮搖曳的雪》，一個結合文字、影像、音樂及食物的互動藝術項目，一次遊走於南豐紗廠內的有趣劇場體驗，一段讓我們重新面對內心創傷的治癒旅程。



《閃亮搖曳的雪》海報

《閃亮搖曳的雪》是世界之約聯乘再構造劇場製作，獲獎劇作家甄拔濤最新編導的「一人之境劇場」，以整個南豐紗廠作為舞台，由一本書開始，參與者捧著書本，走進故事，獨自（或最多四人一組）開啟一場自主體驗的藝術旅程。

《閃亮搖曳的雪》海報

《閃亮搖曳的雪》讓參與者在南豐紗廠內自行遊走，從室內到戶外，從地面到上台。參與者如果帶同寵物同行，應該特別有共鳴。旅程全長約一小時，參與者在幾個指定地方，與不同的裝置或物件進行互動，非常新鮮的體驗。《閃亮搖曳的雪》的票價除了一本書，還有一杯飲品、一份小食、以及一件不能透露的重要物品，可算是「又食又拎」，滿載而歸。

何故攝

《閃亮搖曳的雪》是主角雙雙（趙伊禕 飾）這個「城市的生還者」走到田園生活的故事。那一年，雙雙突然對城市感到排山倒海的恐懼，反鎖在家兩星期，期間得到閨蜜樹欣（陳秄沁 飾）的支持，情況有所好轉，但樹欣在疫情中前往台灣工作，雙雙代樹欣照顧她的小狗皮皮，因此遇上了同樣是狗主的Mike（梁皓楷 飾），雙雙隨即跟Mike熱戀，雖然Mike突然遠走柏林，彼此卻維持一段若即若離的關係。對城市難以釋懷的雙雙，遷居到有機耕作的農莊，認識了同樣厭倦了都市生活的嘉森（梁天尺 飾）⋯⋯

何故攝

《閃亮搖曳的雪》的起點在南豐紗廠白田壩街入口，參與者會收到雙雙留給大家的書，書內除了夾有一張書籤，以及兩張Memo紙，字裡行間還有不同的QR Code，互動的劇情導引參與者展開旅程。參與者先在起點閱讀小說的首兩頁，然後掃瞄第三頁的QR Code，就可以一邊聽著雙雙為參與者準備的一段音樂，一邊前往對她具有特別意義的某間Café，雙雙想請參與者在這裡喝一杯茶或咖啡。參與者來到Cafe，就可以憑書籤的一部分換取喜歡的飲品，然後掃瞄QR Code，在Café裡觀看雙雙和樹欣某夜飯聚的短片，由古法羊腩煲開始，講到「輕鬆食物」⋯⋯

何故攝

《閃亮搖曳的雪》讓參與者和雙雙一同面對自己的困難，一同嘗試解開心結，一同重新探索內心創傷，重點是我們並不孤單。參與者在Café喝完喜歡的飲品，就可以前往指定的店鋪，領取Mike從柏林寄給雙雙的明信片，完成另一任務後，就可以到指定的餐廳，品嚐由雙雙和農莊同事製作的餅乾，這是呼應第一段短片的「輕鬆食物」，而且味道不錯啊！最後，參與者來到南豐紗廠的天台，面對真實的自我⋯⋯那兩張Memo紙，正好讓參與者寫出自己的愛惡，甚至是心底的秘密，參與者更可以在書裡的空頁，寫下自己的故事，撕下來投進現場的信箱和雙雙分享，只要留下電郵地址，就有機會收到雙雙的回覆。旅程的終點，也是起點。

何故攝

《閃亮搖曳的雪》的設計和佈置充滿心思，雙雙的書就像一本排版精美的短篇小說，除了配合劇情的文字效果，更附有南豐紗廠的地圖，讓參與者可以輕鬆找到不同的指定地方。這些跟故事相關的指定地方，都擺放了一盆植物，從起點開始，依次序是芫茜、薄荷、辣椒、蕃茜、九層塔、蕃茄和士多啤梨，既反映雙雙和身邊人的關係變化，亦呼應故事情節，值得一讚！幾段短片都言之有物，觸動心靈，拍攝亦好有水準，建議串連成為長片，或是變成舞台劇，讓更多「城市的生還者」和雙雙一起在困局中尋找出路⋯⋯

+ 2

《閃亮搖曳的雪》鼓勵我們關注城市人的身心健康，這是世界之約本年度「約好運動」計劃的重點議題。世界之約希望透過是次遊走體驗，讓表面無恙的城市人、上班族感受內心累積的恐懼和壓力，繼而發現不一樣的可能。

《閃亮搖曳的雪》，讓我們發現這個城市的更多可能性，誠意向「留下來的人」推薦！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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