博物館也有黃牛票？荷蘭維梅爾大展空前熱賣　一票難求炒價逾萬

【博物館/維梅爾/Vermeer/Rijksmuseum】演唱會一票難求、黃牛炒賣猖獗就聽得多，但原來現在看名畫也要「食炒價」？！原來是阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）的維梅爾（Johannes Vermeer）世紀大展，將展出大師存世37件作品中28件，規模算得上絕無僅有。展期四個月，開賣幾天門票已告全部售罄，更一度癱瘓網站。早前就有黃牛大肆炒賣門票，炒價相當驚人！



阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）的維梅爾（Johannes Vermeer）世紀大展（Rijksmuseum Twitter）

維梅爾被譽為「荷蘭黃金時代最傑出畫家之一」，與林布蘭（Rembrandt）齊名，作品大多數描繪寧靜日常生活，繪有《戴珍珠耳環的少女》、《倒牛奶的婦人》等名作。他一生產出不多，目前已確認畫作只有37幅，每件作品均價值不菲，分散於世界各地甚少被借出。

這次阿姆斯特丹國家博物館舉行的維梅爾大展從7個國家14家博物館以及私人收藏中借來作品，展出共28幅畫作，是自17世紀以來最大規模維梅爾展覽，規模可謂空前絕後。該展覽被指是「一生人只有一次機會」，英國衛報藝評亦給出高度評價，稱展覽是「不能錯過的盛宴」。

展覽從今年2月10日開到6月4日，但在開票兩日後門票已全部告罄，博物館網站期間更一度癱瘓。博物館早前表示已「盡力讓更多人有機會看到展覽」，將延長星期四至六開放時間到晚上10時，但門票仍供不應求。

阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）的維梅爾（Johannes Vermeer）世紀大展炒價相當驚人（ebay截圖）

在售票網站ticketswap上目前（截至3月27日）有高達12,908人求票，在拍賣網站eBay上門票炒價更是驚人。門票官方定價 30歐元(約253港元），有兩張門票在Ebay經過44次出價後以$2,724美元（即約21,383港元）售出，亦有一對門票以£1,270售出（約12,204港元），似乎不少人願意一擲千金親眼看名畫。

阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）網站截圖

雖然博物館官網指門票「已經絕對售罄」，但就會舉行網上展覽展出相關畫作，由英國名嘴Stephen Fry作導覽，仔細解說維梅爾畫作不同細節，也會介紹畫作背景以及畫家個人故事。有興趣讀者可以到官網免費參加網上展覽，了解更多。