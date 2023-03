《重啟人生》究竟構建了怎樣的輪迴觀？｜還是日本｜湯禎兆專欄

笨蛋節奏從來都著眼於修補紕漏滿佈的人生,《重啟人生》建構的輪迴觀,當中麻美強調的積福為人,可以說是非常傳統的正念想法。有趣的是,如同劇中差不多所有情節均有伏線鋪排,同樣在初時透過與笨蛋節奏飾演的死後諮詢處職員(不,應說是升野英知),交代輪迴中的吊詭 —— 大家都以自我本位的意識看待輪迴,所以作為人便認為至少要投胎為人才算有所交代,反過來說可能麻美嫌棄的生物,其實也在討厭投胎成為其他物種呢!那當然是「子非魚,安知魚之樂」的態度。

文:湯禎早|原題:重啟人生的輪迴觀 (重啟人生5)



《重啟人生》麻美第四輪投胎時(《重啟人生》劇照)

此伏線去到第八集便有了精彩的轉化 —— 首先,麻美決定走上真理之路,放棄投胎為人的出路,毅然踏上最後一次的重啟之路。表面上只是因好友而作出的抉擇,但第五次的人生,一出發其實已是由追求小我福祉(求投胎為人),衍化為他人的幸福發軔。儘管行動上的結果或許差異不大(之前她已成功拯救了幼稚園及中學老師),但發願起動的一念之轉,已是佛家發願提升的關鍵所在。 何謂還有三浦透子飾演美奈子的伏線回應呢 ! 她在麻美最初的人生中,是市役所的職員同事,然後在麻美第四次人生時重遇, 今次 她已是第八次的人生,同時每次都在過大致相同的人生。那當然就是上文提及的「安知魚之樂」的人生演繹 , 所以她在第一次出場時 , 已穿上To tell the truth, I ’ m coming back to life many many times 的襯衣 ; 不過更精彩的筆觸,是笨蛋節奏借麻美的觀察帶出本來美奈子之前提及在朋友家上廁所必會先問一句,結果在麻美家重聚時,美奈子並沒有這樣做便直接上廁所去。

河口小姐的劇透Hoodie(《重啟人生》劇照)

好了,人生真有一貫的重啟嗎?笨蛋節奏為我們提出很好的微細反思。

