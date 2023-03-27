文具控注意！日本文房具大賞2023出爐　哪些年度最佳文具值得入手

【日本設計】隨著電子科技逐漸取代紙筆書寫，並應用到我們日常生活的每個部份，書寫現在更像是一種儀式，一種讓人格外重視的活動。既然書寫變成了一種罕有的活動，書寫所使用的文具也就愈來愈追求精緻、實用等具備高質素的性能設計，衍生了對文具的嚴格要求。



日本文具享負盛名，除了因為實用相宜，更多的是文具商對文具設計持續的高要求，讓日本文具一直擁有美學與實用兼俱的高品質，受全球書寫者的青睞。日本文具界每年都有兩大盛事，由文具界專業評審選出的「日本文房具大賞」（文房具屋さん大賞）是其一。本年度最新的得獎名單早前出爐，現在向大家簡介今年在堪稱文具界「奧斯卡」得獎的優秀文具設計。



日本文具大賞自2013年起舉辦，每年交由大型書店、文具專賣店等各個界別組成「文具評審員」，從創意、性能及設計三個面向以專業眼光選出年度最佳文具。能夠在這個號稱「全日本最挑剔的文具選舉」中獲獎，大多是年度大賣的文具產品，喜歡文具和對書寫有要求的觀眾絕對不容錯過。

年度金獎

書寫文具名牌「PILOT」是今年大賞的大嬴家，除了一舉拿下多項殊榮，旗下文具更奪得了本年度的最高榮譽。今年日本文房具大賞的年度金獎由PILOT 的沾水筆 iro-utsushi（いろうつし）取得，沾水筆最令人卻步的地方大概是它書寫時非常容易刮破紙張，而PILOT今年這款沾水筆就以克服這項缺點作為賣點。

iro-utsushi沾水筆具有與鋼筆相似的筆尖，筆尖在紙上的書寫觸感非常柔軟、不易刮紙，沾上墨水後即可流暢地書寫文字或繪畫，絕對是使用這類型筆新手之選。同時，iro-utsushi的新設計只需要簡易清洗便能輕鬆更換墨水顏色，不易造成墨水亂濺的景象；今年iro-utsushi沾水筆更有木質版本，復古味十足。

年度設計獎

魔擦筆的擦頭能夠擦去墨水字跡，是塗改帶以外的書寫修正方法。今年PILOT的Ilmily 超細變色魔擦筆就首次採用特殊研發墨水，新增了摩擦改變字體顏色的功能，為魔擦筆帶來耳目一新的設計。雙彩變色魔擦筆利用舊有的摩擦升溫導致墨水消失的原理，讓書寫筆記變出更多可能性，其實用、樂趣兼備的設計令它奪得了年度設計獎。

sun-star點狀四角螢光筆。（圖源：誠品線上）

彩色筆賞

有別於一般斜切筆頭的螢光筆，彩色筆賞冠軍sun-star 的點狀四角螢光筆採用雙頭設計，一邊是可以寫字畫線的細幼筆尖，另一邊則是獨特的四方形筆尖；四方形筆尖可以像蓋印章一樣繪製出「8bit」風格點陣像素圖，設計相當前衛。

年度美工刀賞

很多人不常使用鎅刀，生疏技巧容易造成意外，具一定危險性。MIDORI今年推出的鎅刀仔細考慮了這個因素，將一般鎅刀的長形刀片換成了輕巧方便的紙箱專用鎅刀。網路購物早已成為現代人日常，圓形狀的鎅刀機能性高，能更方便與安全地開箱之餘，內裡用上了陶瓷刀片，大大增強耐用性，危險性亦有所降低，適合任何年紀的人使用。

上述介紹的本年度優秀文具已在市面上的文具店有售，而日本文房具大賞還有「收納」、「便籤」等分類部門大賞，喜歡的文具的觀眾切勿錯過，盡早入手。



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