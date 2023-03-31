結集各式魔幻奇誕飲食故事　食物裡頭暢談文化藝術與倫理｜開卷樂

「今天吃什麼？」或許是人類最常思考的問題。每人的飲食習慣不同，果腹以外，飲食體驗總是大異其趣。「一日三餐是最平常不過的事，但我們不妨採取比較新鮮的角度，去探究飲食魔幻的一面。」作家杜杜在《飲食魔幻錄》的序如是說。



杜杜寫專欄逾半世紀，其中一個專欄名為「飲食與藝術」，他執筆二十載，在有限的篇幅內書寫無限，暢談由食物所衍生的想像與藝術，甚至探討飲食中的倫理道德，以及日常生活與藝術世界中的角色。《飲食魔幻錄》結集了這些專欄短篇，並由香港文學館近年將這經典復刻再版。



文：香港電台開卷樂｜原題：在奇幻與現實中穿梭—《飲食魔幻錄》



鮭魚又稱為三文魚，是深受港人喜愛的食材。書中一章「有靈性的鮭魚」，就引用了北美洲占先安族的的神話故事《王子與鮭人》，談人類與被吃動物之關係。故事講述，王子將刻有鮭魚的護身符弄丟，村民亦因忙碌而疏忽對鮭魚的敬禮儀式，令每年春天鮭魚豐收的畫面不復再，村內更出現饑荒。

書中一章「有靈性的鮭魚」，就引用了北美洲占先安族的的神話故事《王子與鮭人》，談人類與被吃動物之關係。（圖源：gettyimages）

王子意外走到鮭人村，發現那裏的人都是鮭魚化身。牠們告訴王子，「只要你尊重鮭魚，吃掉牠們之後好好處理剩下的骨頭，牠們便會再度回生，游回家鄉」；反之若製成魚乾儲藏，會使牠們生病癱瘓。杜杜收錄這奇幻故事，正是試圖促使吃與被吃者之間的和解，並提醒讀者應懷著感恩、尊重的心享用食物，切忌浪費。

《飲食魔幻錄》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



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《飲食魔幻錄》有別於一般飲食文學作品，全書大量地引經據典，包括中外文藝經典，如意大利畫家Luigi Serafini的畫冊《沙拉芬手卷》（Codex Seraphinianus）、法國文學家維克多．雨果的小說《巴黎聖母院》，中國四大名著《紅樓夢》、香港作家西西的《候鳥》等。其中寫藝術家豐子愷的《護生畫集》，就引用了意大利小說《巴諾瑪先生》，主角看到割肉斬骨的畫面時，內心既有進食的慾望，也有同情的矛盾心態，由是探討肉食與素食的議題，人對天地間各種生物的愛護之情，以及其面對的爭議。

由是探討肉食與素食的議題，人對天地間各種生物的愛護之情，以及其面對的爭議。（圖源：gettyimages）

香港恒生大學中文系助理教授、香港文學研究者鄒芷茵形容，杜杜是一位非常有學養的作者，才貫古今中西，而《飲食魔幻錄》令人難忘之處，在於格調雖高卻淺白易明，「我想是因為這書原是專欄結集，面向公眾，作者希望可以和讀者有一個交流，所以我們一般人都讀得明白。這是杜杜很值得欣賞的地方。」

杜杜接受媒體訪問時亦曾解釋，專欄是替消閒雜誌供稿，不是寫文學鉅著，太專太僻的題材並不適宜，內容有趣，才能吸引一般讀者看下去。的確，翻開此書猶如走進古怪離奇的國度，讓各種怪談奇想及知識衝擊腦袋，在疑幻似真之間，思考飲食的真義。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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