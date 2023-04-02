曾憑海街日記獲日奧最佳攝影獎　是枝裕和御用攝影師還拍過什麼？

自1998年設立攝影事務所以來，攝影師瀧本幹也一直是日本商業攝影的代表人物，他對攝影技法與呈現的追求引領著日本商業攝影的發展。2023年出版的《瀧本幹也 写真前夜》，既是一本攝影的教學筆記，也是隨筆創作，又或說是瀧本對多年來追逐攝影表現的心得分享。收錄超過80部作品，包含個人創作、商業作品與電視、電影的攝影作，以及攝影理念、現場工作紀錄與概念草圖等，透過這些內容讓讀者更深入地了解日本商業攝影的相關知識與面對攝影的態度。

文：moom bookshop｜圖片來源：《瀧本幹也 写真前夜》



《瀧本幹也 写真前夜》（圖片來源： https://moom.cat/l/QSDxer）

《瀧本幹也 写真前夜》（圖片來源： https://moom.cat/l/QSDxer）

本書的作品介紹包括為著名品牌拍攝的廣告，如Suntory天然水、TOYOTA、寶礦力水得、CalorieMate等。此外，書中也收錄了為Mr.Children拍攝的唱片封面、電影《海街日記》、《我的意外爸爸》、NHK大河劇《篤姫》、《龍馬伝》、《真田丸》、《青天を衝け》。也包含個人創作系列「BAUHAUS DESSAU」、「LAND SPACE」、「SIGHTSEEING」。

日本攝影師瀧本幹也1974年生於愛知縣。 1998年，年僅23歲的他設立了攝影事務所，自此踏入了商業攝影、攝影創作、電視廣告、電影攝影等多領域的職業生涯。大量且多樣的工作所培養出的豐富經驗，成為當前日本業界首屈一指的攝影師。

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自2018年以來，他已參加了巴黎攝影節和阿姆斯特丹Unseen攝影節等國際性藝術博覽會。他的作品被紐約大都會藝術博物館、東京都寫真美術館等博物館收藏。同時，瀧本也參與是枝裕和執導的多部電影，包括拍攝《我的意外爸爸》，此作品獲得坎城影展評審團大獎、《海街日記》獲得日本電影學院獎與最佳攝影獎，以及在《第三次殺人》獲得威尼斯影展競賽單元獎。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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