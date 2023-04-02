設計｜百事釋出新Logo　舊設計被垢病15年太柔弱不符合品牌理念

Logo猶如一個品牌的面孔，除了是面向受眾的第一印象，亦包含了品牌理念、品牌價值在背後，所以Logo設計絕對不容馬虎。不過根據每個時代的設計風格、審美觀以至是品牌的發展，即便多好的Logo也不會用上一輩子，但總也不能時常更換，所以在設計的過程更加需要謹慎用心。



最近百事可樂宣布釋出新Logo，同時慶祝品牌成立125周年。舊Logo用上了15年，原來自從推出以來備受批評，今回來看看箇中原因以及新Logo設計。



圖片來源：Pepsi

百事（Pepsi）的舊Logo自2008年推出，已經沿用了15年。Logo設計名為「Pepsi Globe」，這個概念又要回溯到上世紀50年代。品牌成立自1893年，最初的Logo都是以字型為主，直到50年代開始，品牌推出了一款新瓶蓋，並將瓶蓋中間印上象徵美國的三色旗，以突顯愛國主義，及後直接成為了品牌的Logo。之後的改動大同小異，不外乎是修改字型、令Logo顯出3D立體感等等。

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直到2008年這個「Pepsi Globe」面臨最巨大的改變，百事邀請品牌設計公司Arnell Group操刀，據聞設計費高達100萬美元，可見得其變革的決心。Logo不再類似於旗幟，三色的區域變得不規則不對稱，概念上希望呈現出一個類似微笑的形態，以及暗藏了一個「P」字在內。除此之外，網上更流傳了一份設計文件，展示出這個Logo原來還基於很多原則來設計，當中關乎於「百事宇宙」、能量場，甚至是蒙娜麗莎⋯⋯偉大的設計對於一般人而言當然不易理解，所以也有不少網民認為這份設計文件是惡搞出來的。

Logo的概念是類似微笑的形態（圖片來源：Arnell Group）

「Pepsi Globe」無疑是世界上最著名的Logo之一，人們不喜歡它的原因會否因為傳說中的設計文件背後深澀難明的原則，還是人人不同的審美觀不可而知，無論如何這個Logo即將成為歷史。關於更換新設計的官方說法是，舊Logo採用的小楷英文、所用偏向柔和的藍色都不太符合品牌想要表現的自信和活力特性。正如去年品牌推出零糖Pepsi Black時，請來稱得上為全球最紅女團的BLACKPINK當全新代言人，其廣告標語：「No Sugar No Regrets」，就正正道中這一份大膽自信、「敢我所感」的精神。

圖片來源：Pepsi

圖片來源：Pepsi

剛才看過品牌歷來的Logo設計，會發現今年推出的新Logo其實採用了復古的設計，與70年代的版本有很多相似之處，包括品牌名字用回大楷，並重新定制設計更為醒目的字體「Pepsi Light」，「Pepsi Globe」與名字更好地融合一起，紅、白、藍三色變回平均對稱，最重要的是引入了黑色，相信是與新推出的Pepsi Black有關，零糖更符合現代精神以及崇尚健康的大趨勢。同時間推出的品牌視覺辨識系統用上更多關於波紋、爆裂、音樂節奏及能量等元素。順帶一提，雖然舊Logo的設計概念以微笑為靈感，但有網民卻惡搞起來二次創作成為一個胖子，白色的部分變成肚腩，諷刺可樂是「肥仔水」，不過隨著新Logo發布這個笑話也隨之而逝去，新Logo的確成功減肥，也符合推行零糖的策略。