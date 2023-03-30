梵高在《星空》中描繪巨大柏樹　或是因為他對巴黎鐵塔極度不滿？

【梵高/星空/藝術史】梵高《星空》家傳戶曉，柏樹如尖塔高聳入雲，藍色線條環繞光源扭曲，組成難以忘懷夜空景象。雖然大家對畫作都十分熟悉，但實際上作品靈感來源在學界一直未有定論。近日一藝術史學者新理論就引起廣泛關注，原來梵高在畫作中描繪巨大柏樹，或者是因為他討厭巴黎鐵塔？



梵高《星空》(wiki commons)

梵高獨特畫風令人印象深刻，不少人推測他畫中描繪世界與他精神問題相關。在1889年5月，梵高住進法國聖雷米的精神病院，其後一段時間這個精神病院以及周邊景色便成為他作品主調。在當時，他開始創作一系列柏樹主題畫作，《星空》便是系列其中一張，學界以往多數認為這些作品只是他對於自然的一種抽象探索。

梵高自畫像（圖片來源：百度圖片）

最近英國南安普敦大學藝術史教授 James Hall就提出一新理論，引起學界廣泛討論。他指出：梵高之所以會選擇柏樹作為主題，完全是因為他對於巴黎鐵塔不滿。巴黎鐵塔1889建成，緊接在當地舉行世博會，為了慶祝開幕，當時巴黎上空出現壯觀煙火、電燈秀以及爆炸等表演。James Hall指出這些景象在梵高畫作「像煙花一般的星星、天空和雲彩」中重複出現。

Georges Garen, “The illumination of the Eiffel Tower,” chromolithograph ( Wikimedia Commons)

他在文章表示，1886年梵谷剛到巴黎時，鐵塔設計比賽剛剛開始，其後相關資訊一直佔據媒體版面。翌年一群先鋒藝術家以及作家聯署譴責其為「一座荒謬、令人眩暈的高塔」。當梵高1888年離開巴黎時，這棟建築已經超過當時天際線，雖然他沒有簽署該聲明，但他看法可能和這些藝術家一致。

巴黎鐵塔在當時被宣傳為法國科技實力證明，不少論述指其比埃及金字塔更令人印象深刻。而梵高繪畫《星空》時是先從柏樹落筆，底部裝飾一顆小樹，形狀接近鐵塔。James Hall認為這是梵高對於這座金屬怪物的回應：「尖尖的柏樹主宰著聖雷米的天空，如同鐵塔主宰著巴黎天際。」他指柏樹是梵高在鄉郊找出的鐵塔替代物，向世人展示，我們本身便擁有勝過人工產物的自然景象。這或許是梵高對於當時科技主導社會的一種譴責。

法國：圖為2022年3月15日，法國巴黎鐵塔附近的景色。（AP）

如此看來，藝術界對科技懷疑態度一直存在。近來ChatGPT和Midjourney等人工智能工具引起熱議，一些人認為科技改善生活，其他人則擔憂其帶來隱患，似乎與梵高當時看法異曲同工。那麼，你認為《星空》中柏樹和巴黎鐵塔形象相像嗎？