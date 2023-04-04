首爾藝術之旅｜5間藝術中心畫廊推薦　韓國藝術收藏韓星也熱衷

你認為一座進步的城市，具備美感，是否為必要條件？一直以來，南韓首都首爾都以韓國流行文化而聞名，眾多來自世界各地的遊客為了一睹偶像的風采，或想體驗當地風情，紛紛前去朝聖，然而令大家意想不到的是，首爾似乎極力讓更多藝術走入人群，使這座城市逐漸變成世界重要的藝術重鎮之一，吸引不少藝術愛好者的目光。



要一探首爾是如何成為亞洲藝術重鎮，就必須先知道南韓政府向來就非常重視古蹟文化的保存，以及推動傳統工藝的傳承，更於2019年展開一項計畫，立下在2023年前將藝文相關設施增加16%的目標，並透過減少博物館的入場費用、開發虛擬實境技術等層面做調整，使美術館對民眾來說是既友好又鄰近的存在，而他們也確實快達到此目標了。

與此同時，時常在倫敦、紐約和洛杉磯為據點的斐列茲藝博會（Frieze），2022年則是首度在亞洲舉辦，而地點正是選在首爾！

據悉，由於BTS防彈少年團的隊長RM、BIGBANG的T.O.P.、太陽和G-Dragon等明星，皆紛紛投入藝術領域，讓藝術市場變得活絡。韓國年輕族群開始對藝術收藏產生興趣，以購買自己欣賞的作品來展露品味，使過去傾向收藏知名且昂貴作品的藝術市場，漸漸轉向為收藏價格相對實惠，且與自己年齡相仿的年輕藝術家作品。

而為期4天的首爾斐列茲藝博會（Frieze Seoul），於國際會議暨展示中心COEX盛大舉行，整體聚焦在當代藝術，不僅有超過百間的藝廊參加展覽，甚至打造一區致敬古典至20世紀的作品展間，不只穩固了韓國藝術圈與國際間的連結，更令首爾藝術市場推向一個嶄新的高度，未來發展令人拭目以待。值得注意的是，隨著各國入境開放，或許你已經蓄勢待發前往韓國，不妨看看首爾近期備受矚目的藝術中心，安排一趟充實的藝術之旅吧！

佩斯首爾 Pace Gallery

佩斯首爾（Pace Gallery）

在許多國際大城市都設有藝術空間的佩斯畫廊（Pace Gallery），善於招募年輕一代會喜歡的藝術家進駐，所展示的作品色彩較繽紛、動感而新鮮。這家畫廊一直很關注亞洲的藝術生態，因此會選擇進軍韓國，是認為首爾是目前亞洲藝術界最有活力的城市。而剛落成不久的佩斯首爾（Seoul - Pace Gallery），擁有一層專為互動和體驗藝術的空間，希望引領觀者用感官探索當代藝術，並逐步與當地藝術生態建立對話。

地址：267 Itaewon-ro, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, South Korea

開放時間：10am - 6pm（星期二至六）



薩德斯侯巴克首爾空間 Thaddaeus Ropac Seoul

目前全球共有6個據點的薩德斯侯巴克畫廊（Galerie Thaddaeus Ropac），選在南洞區的堡壘山大廈裡成立首爾空間（Thaddaeus Ropac Seoul），展示區請來知名設計師梁兌旿工作室（Teo Yang Studio）操刀，打造出獨一無二的環境體驗。薩德斯侯巴克首爾空間以展示和支持當代具影響力的藝術家為宗旨，每年都會策展超過40個展覽，就像是豐富多元的藝術饗宴。

地址： 122-1 Dokseodang-ro, Yongsan-gu, Seoul, South Korea

開放時間：10am - 6pm（星期二至六）



立木畫廊首爾空間 Lehmann Maupin Seoul

立木畫廊（Lehmann Maupin）積極探討當代不同層面的議題，並於2022年在首爾設立畫廊（Lehmann Maupin Seoul），由拉里皮特曼（Lari Pittman）的個展揭開序幕，且陸續策劃李昢、徐道獲和徐世鈺等韓國重要藝術家的展覽。而立木畫廊首爾空間的二樓設有戶外露台，旨在展示更多雕塑作品和裝置藝術，提供多樣化的展覽形式。

地址：213 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul, South Korea.

開放時間：11am - 7pm（星期二至六）



國王畫廊 KÖNIG SEOUL

來自柏林的國王畫廊（König Galerie），與精品品牌MCM聯手在首爾江南區規劃國王首爾（KÖNIG SEOUL），最特別的是可以到頂樓看展覽，如Monica Bonvicini、Erwin Wurm、Katharina Grosse等人的雕塑品都放置於屋頂空間，與整座城市相映成趣，畫面可愛又和諧。

地址：412 Apgujeong-ro, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, South Korea

開放時間：11am - 7pm（星期二至日）



國際畫廊 Kukje Gallery

創立於1982年的國際畫廊（Kukje Gallery），在首爾和釜山皆設有據點，不僅是韓國最具代表性的藝廊之一，也是韓國藝術家走向世界的重要推手。長久以來，國際畫廊便積極參加世界各大藝術展，令原先從未購買過韓國作品的國外收藏家們，開始注意到韓國藝術家的創作，所以有機會到首爾，建議去國際畫廊走走看看，知曉現代美術的趨勢與最新動態！

地址：54 Samcheong-ro, Jongno-gu, Seoul, South Korea

開放時間：10am - 6pm（星期一至六）；10am - 5pm（星期日及公眾假期）



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