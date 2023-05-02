美國街頭藝術家善用街道物件創作　「鬼馬」塗鴉點綴城市破舊街角

很多地方對街頭藝術都不甚歡迎，有些國家甚至會視塗鴉等街頭藝術為刑事罪行，從事活動將有被捕的風險。然而，美國紐約街頭藝術家Tom Bob的作品就讓不少市民希望執法部門能夠對他網開一面，因為他的有趣、搞怪的塗鴉作品為城市帶來了歡樂和生氣，更讓殘舊灰朦的紐約市修補了失缺的色彩。



走在日常街頭，我們不時都會發現一些早被人們遺忘、日久失修的基礎設施。鑑於保養成本高昂，那些不在當眼處的設施更容易被人忽略，久而久之城市便有愈來愈多破舊又缺乏維修的街頭景象，大大影響城市的形象與容貌。美國的紐約市正是一個這樣的地方，紐約市普遍給人光鮮、繁華大都會的印象。可是，城市下的街頭窄巷都早已破舊老化，較偏僻的社區更是給人一種烏煙瘴氣的感覺。

因此之故，在紐約居住多年的街頭藝術家Tom Bob便開展了他的街頭藝術「美化計劃」。Tom Bob 20歲時來到紐約定居，受著全球最著名畫廊、博物館薰陶，以及城市蓬勃的街頭藝術文化影響，街頭藝術和塗鴉一直牽動他創作的興趣。數年前，Tom Bob嘗試發揮他天馬行空的想像力，決定替當地的街頭角落以他繽紛、趣怪的街頭創作，重新裝飾一番。

Tom Bob喜歡挑選街上已有的基礎設施進行創作，不論是牆壁上的水管、冷氣機，抑或是街邊的柵欄、坑渠蓋都是他喜愛的畫布。Tom Bob的塗鴉巧妙地配合街道原有的特點，畫上與周圍環境完美融合的俏皮街頭藝術。對Tom Bob來說，街頭上的物件都有著無窮的變身潛力，他無需特意製成一件新物件，單純用既有的物體便可以畫出不同的人物圖案，讓本來人們不屑一顧的事物創造了新的意義和視角。地上的坑渠蓋外型是否與平底鑊有幾分相似？不如把它用來煎蛋。路邊太陽曬出的柵欄倒影彎彎曲曲，像極了過山車的車道！Tom Bob期望他的塗鴉能夠在陰沉的石屎森林裡為人們帶來歡樂，他刻意用上繽紛的色彩將街頭物品變成他的遊樂場，到處增添城市角落間退掉的色彩。

假如沒有事前事後的對比圖，實在難以想像Tom Bob的創意，以及對城市的潤飾。可惜，猶如一眾街頭藝術家的命運一樣，由於塗鴉未被社會承認和接受，Tom Bob只能暗中進行他的創作，他作品能夠保存的時間亦可長可短；他也幽默地在自己的社交媒體自嘲為逍遙法外的藝術家，並但願未有人能捉住他。不過，從他社交媒體二十多萬追蹤者緊貼他的最新動向可見，不少人對其俏皮的街頭藝術都表示歡迎。

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