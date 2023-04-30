藝術家黑色幽默諷刺現實種種荒誕病態　創作留空間望觀眾判斷思考

廿一世紀不論是我們接收資訊，抑或思考方式迎來了根本性的變革。互聯網發展、氣候變遷，以至全球局勢都瞬息萬變，深深地影響著人類每時每刻的生活。



波蘭藝術家Paweł Kuczyński多年來作為世界的觀察者，一直繪製充滿黑色幽默的諷刺插畫。他的作品以超現實的手法帶出現今世代種種的荒謬現象，從種族、政治、社交到生活議題，無不成為他敏銳眼光下的創作靈感。欣賞Paweł Kuczyński的作品除了為你提供歡樂，也絕對能使你有所啟發。



Paweł Kuczyński生於波蘭，修讀美術學院的他自2004年起開始從事他標誌性的諷刺插畫系列。他的作品早年在不少國際卡通大賽中已獲得過多個殊榮，是波蘭具名氣的作畫家。Paweł Kuczyński被外界認為是富有超現實主義風格的諷刺畫藝術家，他常以天馬行空的奇幻視覺效果來突顯其對現實世界精僻的觀察與批判。畫作的內容看似滑稽直白，卻又微妙的隱喻著額外的深意。

Paweł Kuczyński。（圖源：網絡圖片）

Paweł Kuczyński坦言不覺得自己的作品有很多超現實的元素，他的作品從不抽象，卻不過是用了誇張的手法來展示目前扭曲、瘋狂和荒謬的現實。畫的主題關乎社會、關於壓迫，同時關於人類的未來境況，是Paweł Kuczyński對當代問題發表的詼諧評論。其怪誕的視角和風格讓本來難以直視的真相，以黑色幽默的方式引領觀眾反思問題，以及我們那看似「正常」的生活模式。

Paweł Kuczyński有一部分的作品，經常點出現代人對社交媒體的沉迷。有趣的是，他作品能夠廣為人知，卻又是有賴於他在社交媒體發佈自己的創作。因此，Paweł Kuczyński的作品並不會站在義正詞嚴的道德高地上作批判，也不會試圖把個人主張加於作品上，只保留混和思考的空間，將什麼是正確與應否改變的決定留給觀眾。

人類歷史對我們的教訓，表明了人類總就是總會犯上同樣的錯誤。種族、戰爭、平等、生態等數之不盡的問題，確實叫我們每個個體難以與之抗衡。在這荒謬瘋狂的世代，我們多少都是什麼東西的奴隸。惟像Paweł Kuczyński的藝術創作，以及他不時在作品中強調的思考和閱讀，可能會是現實希望的契機。

Paweł Kuczyński的其他作品：