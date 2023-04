超過 80 位藝術家、出版商　今屆Booked藝術書展有什麼值得留意？

【藝術書籍/獨立出版/書展】「BOOKED:香港藝術書展」今日(28日)再次開辦,將有超過 80 位藝術家、出版商、機構和書店參加,一些參展單位更在藝術出版界鼎鼎有名。那麼這屆藝術書展,有什麼不容錯過?



BOOKED:香港藝術書展 28.04-01.05.2023 大館當代美術館 攝影:何兆南(圖片由大館提供)

Printed Matter

對於關注獨立出版和地下藝術文化的讀者來說,非營利組織Printed Matter並不會陌生。Printed Matter致力傳播、推廣和宣傳藝術家書籍及其相關印刷品,每年在紐約和洛杉磯都舉行藝術書展活動,在全球獨立出版界都有影響力。

這次Printed Matter來到香港,就帶來探討新聞報導中女性和花朵符號的《Front Pages with Pictures of Women》和抵抗亞裔歧視的《WE ARE STILL HERE》等有趣作品。若讀者對於各地新銳藝術家有興趣,不妨到這裡尋寶。

Nieves

Nieves是來自瑞士蘇黎世的獨立出版商,專注製作藝術家出版物及小誌(Zine),全由一人負責營運管理,至今已經營運超過20年。這次Booked書展更在其攤檔一旁設立巨大Zine牆,展示歷年來Nieves出版過藝術書籍。

Ettore Sottsass圖集《Architettura Attenuata》封面

當問及推介書籍時,主理人特別推薦意大利建築師、設計師Ettore Sottsass圖集《Architettura Attenuata》,包含Sottsass多幅建築設計插畫,充滿未來感。

尼間麵包店

尼間麵包店(攝:梁嘉欣)

尼間麵包店則是由本地藝術家Eunice打理,帶來各式漫畫、故事和插畫書籍。她表示自己原先計畫是開麵包店,後來轉戰藝術創作,發現創作過程和烘培有異曲同工之處,所以取名尼間麵包店。藝術家同時也售賣獨家設計布袋,布袋上圖片各異,一些是她插畫作品,一些是她在旅行時拍下照片,每款布袋只有一個,售完即止,有興趣的讀者不容錯過。

Hato Press

LeeeeeeToy作品(攝:梁嘉欣)

對於藝術玩具有興趣的讀者,則可以留意獨立出版社Hato Press攤位的LeeeeeeToy作品。LeeeeeeToy由資深玩具迷Lewa和Lego拍檔主理,自2015年開始製作玩具。這次將帶來不少玩味設計,譬如獨創戒指糖盲盒《愛LOVEEEEEE Ring Candy》和《地球超人》等各種地球造型玩具。

基地

基地由行為藝術家 Florence Lam和彭靖創立,攤檔售賣她們各式作品,像這款《Red Witch Grocery Performance Card》就是藝術家在不同卡片上創作圖案,並附上不同關鍵字,大家可以通過抽不同卡片來啟發創作,也可以把卡片當作塔羅牌使用。

表演:《女性獲得智慧時》 基地(Florence Lam和彭靖)的持續性表演(圖片由大館提供)

值得留意是,Florence Lam 和彭靖兩位藝術家會帶來特別現場表演,將遊走於展場,以各種雜技式姿態與書籍進行互動,為女性的「身體知識」作出新定義。

+ 6

這次藝術書展亦會帶來由聲音藝術和實驗音樂構成展覽項目「聲書相印」,探索視與聽如何重疊。而藝術書展期間則有多場表演以及藝術家對談,若讀者有興趣,可參考官方資訊。

【活動地圖】



【活動詳情】

名稱:BOOKED:香港藝術書展

地點:大館賽馬會藝方及 F 倉展廳

日期:即日至5月1日