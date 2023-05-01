人為什麼要旅行？　紀實攝影大師觀察物慾和消費文化所支配世界

撰文：moom bookshop
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「人們旅行的真正樂趣，是為了製造證據。」作家 Geoff Dyer 為攝影師 Martin Parr 的攝影集《Small World》如此寫道。出版於 1996 年，《Small World》被認為是 Martin Parr 最受歡迎並且最重要的作品之一；本書為 2021 年由英國出版社 Dewi Lewis 發行的增訂版，增加了 40 幀原版未收錄的照片，融合了攝影師最知名的數幅作品，呈現全新的旅遊觀察。
文：moom bookshop｜圖片來源：《Small World》

《Small World》（圖片來源：https://moom.cat/l/JTsqD5）
《Small World》（圖片來源：https://moom.cat/l/JTsqD5）

如何從旅行者去看待旅行？全球化下還能如何保存異己文化？Martin Parr 的作品持續在深究這個問題。即便是在20年前所拍下，然而因著社群媒體的崛起，視覺圖像編織而成的真相與謊言越發鋪張，提問的力道強度在現今卻更甚以往。

《Small World》（圖片來源：https://moom.cat/l/JTsqD5）
《Small World》（圖片來源：https://moom.cat/l/JTsqD5）

《Small World》，鏡頭下的旅行者自成一個小小世界，一個被物慾和消費文化所支配的世界，象徵著來自西方的自由與權力，象徵著那些懷抱著對於奇觀和異己永不滿足的渴望。

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英國攝影紀實大師 Martin Parr，生於 1952 年，為馬格蘭通訊社成員之一。原本以黑白攝影為主，而後受到美國「新彩色攝影」運動影響，試圖以彩色攝影作為紀實手段。Martin Parr 的作品當中，經常帶有詼諧媚俗的風格，並且非常諷刺。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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