2023深圳設計周　世界設計之都15年展示創意實力｜大灣區藝文地圖

【2023深圳設計周】若有人對深圳印象仍停留在食買玩的地方，那就顯得很落伍了，深圳創意設計發展一日千里，早已是世界設計重鎮之一。

不經不覺，深圳設計周已經踏入第十五年，今年以「世界設計，深圳動能」為主題，為全世界帶來一場創新破格的設計盛宴。



2023深圳設計周官方海報（2023深圳設計周）

於4月27日至5月6日舉行的2023深圳設計周，由深圳市人民政府、國際設計理事會主辦，深圳創新創意設計發展辦公室承辦，中央廣播電視總台廣東總站暨粵港澳大灣區總部協辦，以及聯合國教科文組織創意城市網絡、國際設計組織、知名設計週組委會等國際組織支持。



2023深圳設計周內容非常豐富，共有8場主題活動、21場系列重點活動和N個分會場星展場活動為主要內容的“8+21+N”立體式、矩陣化活動體系，圍繞著四大維度：「設計賦能產業發展」、「引領時尚消費潮流」、「打造城市營銷品牌」和「解決城市治理難題」，結合全球視野和深圳特色，瞄准設計前沿，突出科技融合，強化產業賦能，充份地以全方位角度體現深圳城市氣質，為全世界帶來一場創新破格的設計盛宴。

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創意設計對城市發展極其重要，而是次活動聚集了加拿大蒙特利爾、土耳其伊斯坦布爾、日本名古屋、神戶，以及中國北京、上海、武漢、深圳等「設計之都」城市代表，一起分享交流各自城市建設的經驗和特色，為城市發展帶來新形式、新面貌。作為促進世界「設計之都」交流與合作的重要召集人，中國工程院院士孟建民代表深圳設計週暨環球設計大獎組委會，發布了《全球“設計之都”城市深圳倡議》，倡議以「大設計」賦能產業創新發展，解決城市治理種種難題，塑造城市品牌和凝聚力，引領時尚消費潮流，以及推進設計與數字化深度融合，堅持設計的開放性和知識產權保護，加強「設計之都」城市間的交流與合作，推動可持續發展。

多項新鮮有趣的活動包括「城市設計地圖」巴士巡行全城、「山海連城」城市設計走廊主題展，多維度、沉浸式了解深圳「一脊一帶二十廊」城市生態骨架，亦會在機場、高鐵站、郵輪碼頭等標誌性地點建立「設計之都」櫥窗，向社會大眾以至國際業界，宣傳「深圳設計」的獨有吸引力。

除了連場活動外，於開幕禮上首發為是次設計周製作的城市視覺大片《敢闖敢試》，以前衛的科幻手法和數字視覺，由深圳城市飾演太空飛船「深圳號」的角色，以敢闖敢試、敢為人先的精神向未知的茫茫宇宙勇毅探索之旅，以創意設計為琛圳這個今日的創新科技之城迎接未來世界各項挑戰。