《全個世界都有電話》備受各界關注的香港本土電影｜何故專欄

《全個世界都有電話》是黃浩然導演在《緣路山旮旯》後的最新電影作品，未上映已衝出亞洲，入圍第25屆烏甸尼遠東電影節，並於4月29日在電影節進行全球首映，黃浩然導演連同監製及工作人員，遠赴當地和觀眾近距離接觸，並且和電影節主席Sabrina Baracetti交流，是今年備受各界關注的香港本土電影。



《全個世界都有電話》電影海報

《全個世界都有電話》延續黃浩然的風格，是一部充滿本地情懷的清新小品，講述三位中學好友在1997年的暑假，聯袂購買了人生第一部手機。他們將自己對未來的憧憬，透過SMS互傳給對方收藏，並約定25年後吃飯敘舊，揭曉當初傳給對方的訊息。三人在25年後重聚，卻各自因為智能手機，經歷了不平凡的一天，最後更為自己的人生找到了新意義。

《全個世界都有電話》電影海報

《全個世界都有電話》的演員陣容鼎盛，由周國賢、韋羅莎、陳湛文擔正演出；蔡思韵、周漢寧、鄧麗英、楊偉倫、專家Dickson攜手合演，預計在今年暑假正式公映，但大家可以先睹為快，而且是「黃昏先睇戲，晚上再睇騷」！在端午節公眾假期的6月22日，特別舉行「【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」！

《全個世界都有電話》電影劇照

《全個世界都有電話》開創以「電影試映＋音樂會」跨界別形式發佈電影的先河，和全港支持本土原創電影及原創音樂的觀眾及歌迷一起同行，黃昏時份先在戲院觀賞電影，晚上到九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星欣賞音樂會，由電影配樂歌曲原唱者，包括本地音樂單位：周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英（麗英@小薯茄）、顏培珊、KINKI盧芷韻及樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅，加上台灣音樂單位：秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，現場演繹多首於電影中出現的歌曲，可算是香港電影及音樂界的創舉！

《全個世界都有電話》電影劇照

《全個世界都有電話》就像《緣路山旮旯》，是一場「配合劇情的獨立音樂盛宴」，而且是一個更有意義的升級版！黃浩然導演表示：「電影本來就是通過影像與聲音的結合，從而締造出氣氛與感情。我拍香港獨立電影，採用香港獨立音樂，件事好正！我一直有留意香港本土獨立音樂發展，眼見近年百花齊放，於是決心透過電影進一步推廣本地獨立音樂。與此同時，《全個世界都有電話》的部分後期工作在台灣進行，當中得到不少台灣創作人的協助，通過他們的作品，為電影錦上添花。音樂與電影本來就是相輔相成、相得益彰，這次將兩者二合為一，希望為觀眾呈獻一次前所未有的視聽娛樂盛宴。」

《全個世界都有電話》電影劇照

【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會活動資料：

日期：2023年6月22日（星期四，端午節公眾假期）

【電影試映】

戲院地點：九龍灣嘉禾MegaBox/星影匯Metroplex戲院

場次：下午4:00／4:10／4:20／5:55／6:05／6:15（電影片長約90分鐘）

【音樂會】

地點：Star Hall匯星（九龍灣國際展貿中心3樓）

時間：晚上8:30

音樂會長度約120分鐘（不設中場休息）

票價：

1. HK$690（A區電影門票乙張＋A區音樂會門票乙張＋《全個世界都有電話》電影原聲大碟乙隻）

2. HK$590（B區電影門票乙張＋B區音樂會門票乙張）

3. HK$390（C區電影門票乙張＋C區音樂會門票乙張）

備註：戲院、場次及座位將由大會分配，不作個別選擇。

票務詳情：

優先訂票：4月28日上午10:00起至5月6日於KKday獨家優先訂購

公開發售：5月12日上午10:00起於快達票售票網正式公開發售

NFT門票發售詳情：

5月8日晚上10:00起於 www.whyhk.io/nft/ 公開發售

節目查詢：everyphone.everywhere@gmail.com

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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