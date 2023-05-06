訪問｜梁基爵裝置藝術與表演契合　缺陷不協調中合奏完整同步和聲

展覽與表演是兩個截然不同的藝術形式，但你有沒有想過展覽裡可以包含表演，表演就是展覽的可能？藝術科技（Art Tech）近十年隨著科技推陳出新日漸成為藝術創作的大趨勢。運用科技，當代藝術開拓了更多的可能性，也激發起兩者互相交流融合的新藝術形式。



媒體藝術家梁基爵 （GayBird）利用音樂軟件和動態裝置製作一場表演式的裝置展覽，嘗試以不同零散又不完整的素材整合出那差一點點的「九重奏」完美樂章，探索數碼時代下藝術形式的嶄新可能。



策展人暨媒體藝術家梁基爵Gaybird。（唐灝德攝）

策展人暨媒體藝術家梁基爵Gaybird曾是活躍於香港流行曲樂壇的作曲家，惟與科技結合的新藝術形式一直引起他的興趣；以至他日後轉向探索有關電子音樂、藝術科技（Art Tech）的創作形式。Gaybird於2020年創立跨領域藝術團體——Machine & Art NOW，聚集不同對藝術和科技感興趣的創作者，通過創造新的藝術科技作品促進科技於文化藝術領域的合作和發展。

《九重奏》展覽承接著Gaybird和Machine & Art NOW一直以來的藝術創作，以不同的聲音雕塑、動態裝置，甚至虛擬現實裝置為這個展覽帶入表演性。《九重奏》可以用「散亂」和「分離」概括，Gaybird眼看香港這數年的生活境況，很深地感受到各種的缺乏、離散和不完整，這啟發了他嘗試把那些殘缺的素材重新整合成一個完整作品的可能性。觀乎生活，我們很多時都只能看到事情的部分而不是全局，然而我們卻惟有見微知著，從缺陷中整合成整體。因此，《九重奏》是一個差一點點便完整的樂章演奏，展覽圍繞著「九」這個元素象徵一種不圓滿但又充滿可能性的矛盾，以九個分散影像裝置、九個被拆散掉的聲效音源拼湊成全新的樂章。

既分裂又同步的演奏

《九重奏》的演奏緊扣著不完整和重構的概念，分五個段落以手腳、心跳，以至呼吸的聲音組合成不同的節奏和故事。從拍打、摩擦，逐漸奏起貝多芬第9號交響曲的名曲《快樂頌》，夾雜著演奏者的心跳和鬧市裡的吵鬧，組成了令人意想不到的協調和聲。貝多芬於創作《快樂頌》時，耳朵已幾乎聽不出任何聲音；這種不完整又完整的樂章正好與展覽不謀而合。

以裝置表達聲音

既然演奏是《九重奏》的重心，展覽裡頭的裝置又有著什麼樣的意義？Gaybird認為視覺元素對於他期望表達的聲音極其重要，它作為演奏的一部分有必要以完整的角度理解，而不是分開觀賞。例如展覽裡頭有六張樂譜繪畫，Gaybird以畫譜畫出樂章的起伏變化，並用上盲人點字代表音樂的聲音。但由於觀者無法觸摸點字，觀眾不可能藉由這張畫聆聽出音樂的節奏，使其成為了一幅有缺陷的作品。不過，Gaybird表示透過畫譜中的顏色和符號，我們其實可以想像出過中的聲音和音樂，與其他裝置同步合奏出一個整體。

在《九重奏》的空間中，四分五裂的部分以各種不協調的方式呈現，卻又同時同步帶出一樣的方向。Gaybird希望為觀眾留更多的空間來閱讀他的作品，因為正是不同個體的感受和理解整合，才是這個作品的真正意義。展覽的空間中有一隻表演用的機械狗，除了與「九」契合之外，這個籠中狗的含義將又可容許不同的解讀。

《九重奏》展覽中有一隻表演用的機械狗，籠中狗有過中含義。（唐灝德攝）

展覽地圖：



展覽詳情：

名稱：《九重奏》Ｍusic for 9

日期：即日至5月27日

時間：上午10時 至 晚上7時 (逢星期一休展)

地點：香港中環皇后大道中 H Queen’s 17樓 Unit 1701藝術空間

展覽另設導賞團，詳情請參考官網

