《聽我的電波吧》真人版　由二階堂富美演出更合適？｜湯禎兆專欄

今季日劇中，其實我有一齣特別有偏好期待，那就是《聽我的電波吧》，之前看動畫版已拍案叫絕，誰可想到畫出《無限之住人》的沙村廣明，竟然可作徹頭徹尾的渾身改造，創作出如《聽我的電波吧》般的精妙都市物語。尤其主角美奈玲的設計，更加打動人心，動畫版的聲優杉山里穗，演繹得維肖維妙，絕對是近期日本動畫中的上佳之作。

文：湯禎兆｜原題：小芝風花的電波



《聽我的電波吧》真人版（劇照）

回到真人日劇版，我同意劍心早前的期待分析——他認為美奈玲的角色，對小芝風花來說可能較難駕馭（簡言之就是「未夠班」），心目中的首選為二階堂富美。粗心大意的觀眾，可能以為美奈玲的趣味在於「嘴炮」，等同欣賞《王牌大律師》，以為堺雅人的絕技只有「嘴炮」一招。其實「嘴炮」只是幌子，這一類角色之所以令人印象難忘，正好繫於動靜間的節奏——說出來的是門面的誘人前菜頭盤，不說出來的敏銳觸覺反思才是主菜大餐。

小芝風花是否未能駕馭《聽我的電波吧》美奈玲的角色？（劇照）

+ 1

小芝風花當然努力，但她採用的是「方法演技」的切入法，由外在條件去帶動。二階堂富美的不同之處，就是邪僻中見深度，不過她今時今日的地位也不會當深夜檔劇主角了。我反而想起早前口碑不絕的《靈媒偵探城塚翡翠》，小芝風花也是演員之一，而她的主人拍檔清原果耶，對我來說就更適合演美奈玲的角色——邪中帶正，狂中有序，那大抵是進一步的要求。

+ 1

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【湯禎兆其他文章：由《Fake news》到 《Fence》 編劇野木亞紀子成長之路】

【湯禎兆其他文章：最近日影女主角均以的士司機為職業 是為了致敬經典作品？】