知埞中探索香港地方　用心傾聽我城每個微細人情故事｜開卷樂

每天營營役役的你和我，早已習慣了城市人急促的步伐，總是徑自前往目的地，忽略了沿途美好的風景。《香港知埞》的作者陳傑是記者，亦是攝影師。同樣是香港人，同樣要為口奔馳，他卻每天都有新發現。他更用文字和相片，記錄自己眼中的香港。



「埞」指「地方」，「知埞」可以解作「知道香港有什麼好地方」。同一地方，每個人的感受各有不同，陳傑認為正因為每個人看到的香港都不一樣，將眾多感覺想法拼湊，才是一個完整的香港。



每天營營役役的你和我，總是徑自前往目的地，忽略了沿途美好的風景。（圖源：gettyimages）

文：香港電台開卷樂｜原題：《香港知埞》－ 你所不知道的城市故事



龍虎山森林浴

森林浴治療是在步行時打開所有感官，感受四周的環境，一場生命與生命之間的交流。（圖源：網絡圖片）

許多城市人自以為對香港熟悉不過，日復一日地，漸感太陽底下無新事。其實在同一地方，每天都有著新鮮事。陳傑漫步香港，在看似熟悉的環境下，撿拾散落各地的物事人情，發掘香港鮮為人知的一面。〈龍虎山森林浴〉提到港島有一個香港最細小的郊野公園——龍虎山郊野公園，在那裡有一條遠離繁囂的碧珊徑，四周被大樹圍抱，雨季更會形成瀑布。這個森林浴的理想地方就在繁忙城市附近，在石屎森林的週邊。

森林治療嚮導Amanda，嘗試將森林浴的概念帶到香港。在步行時打開所有感官，感受四周的環境，她形容是一場生命與生命之間的交流。其實Amanda就如一般香港人一樣，喜愛划龍舟、跑步，注重身體健康。殊不知某一天，她確診第三期卵巢癌。突如其來的噩耗，使她的心境起了變化。她再不是追求體能上的挑戰，反而受到大自然寧靜的感動，後來更擔任起森林治療嚮導。與自然契合，正是許多生活急促的城市人所忽略。陳傑在書中問道：「當我城連郊野公園也被虎視眈眈地尋求開發，沒有一望無際的參天樹海，怎樣進行森林浴？」

《香港知埞》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



餵貓是一種救贖

如果「知埞」，就會知道油麻地果欄有著另類的「夜生活」。果欄入夜後，顧客退去，拖板車盛載一箱箱水果左穿右插，欄主們忙著為黎明後的生意賣力工作時，一群果欄貓便會四出遊走。牠們不全然是流浪貓，也不屬於特定的欄主，大部份都是自由奔放地在果欄內放養。當初欄主們以貓防鼠，後來卻形成了獨特的群體，牠們在沒有絕育下不斷繁殖，數量繁多，以致並不是每一隻貓也獲得悉心照顧。

果欄入夜後，欄主們忙著為黎明後的生意賣力工作時，一群果欄貓便會四出遊走。（圖源：香港01）

Charlie在某年寒冬經過果欄，發現有不少瘦弱的貓，於是每隔兩三天便來餵貓、梳毛、幫貓除蝨。Charlie不是貓義工，只是一個被貓拯救的情緒病人，她由怕人怕事到後來因為餵貓，硬著頭皮與欄主溝通，在陌生人前重拾自信心。陳傑偶然認識了她，寫下了〈餵貓是一種救贖〉，記錄城市人與貓互相救助的一瞬間。

每個香港人都有屬於自己獨一無二的故事，陳傑就像是城市故事的拾荒者，將香港的景色與人情寫進書裡，就似正在向讀者訴說，我們不需要獨具慧眼，只需要張開五感，打開心扉去活著。香港故事，因而動聽。

〈餵貓是一種救贖〉，記錄城市人與貓互相救助的一瞬間。（圖源：gettyimages）

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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