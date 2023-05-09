「STEPHEN CHOW IN FOCUS」英國首個周星馳回顧影展｜何故專欄

身在英國的朋友請注意！「STEPHEN CHOW IN FOCUS」，英國首個以周星馳為主題的回顧影展，即將在6月倫敦舉行！



奧德賽華語電影節宣傳海報

「奧德賽華語電影節」（Odyssey: a Chinese cinema season）是由英中電影合作研發中心（UK-China Film Collab）主辦，在倫敦Prince Charles Cinema舉行的年度華語電影放映活動，今年已是第三屆，由2023年5月26日至6月30日，環繞主題「全球可持續性」（Global Sustainability），在網上及戲院放映60部電影，以及進行10場討論會，當中最為曯目的環節，肯定是「STEPHEN CHOW IN FOCUS」！

主辦單位特別為《大內密探零零發》重新設計海報

香港著名導演及喜劇演員周星馳獲選為今年「奧德賽華語電影節」的焦點影人，「STEPHEN CHOW IN FOCUS」是英國首個以周星馳為主題的回顧展，將會放映由他主演及導演的四部電影，分別是《大內密探零零發》（FORBIDDEN CITY COP）、《百變星君》（SIXTY MILLION DOLLAR MAN）、《功夫》（KUNG FU HUSTLE）和《美人魚》（THE MERMAID）。策展人Riley Wong和影展評委 Daniel Montesinos-Donaghy希望以周星馳幾十年來的職業生涯，以及香港電影文化發展，激發嶄新的討論範圍，反映急速變化的新世代。

《百變星君》重新設計海報

周星馳參與的電影眾多，選擇這四部電影的原因節錄如下：《大內密探零零發》是武俠片和諜戰片的惡搞，導演之一是周星馳電影的常規演員谷德昭。《百變星君》部分劇情在夏威夷取景拍攝，大家可以欣賞到周星馳和老拍檔吳孟達的精彩對手戲。《功夫》被著名喜劇演員標梅利（Bill Murray）譽為「現代喜劇的最高成就」（The supreme achievement of the modern age in terms of comedy.）。《美人魚》是一部生態危機童話浪漫喜劇，在中國大陸非常賣座，周星馳的「無厘頭」文化推向高峰，並且配合今年的主題「全球可持續性」。

《功夫》重新設計海報

《大內密探零零發》、《百變星君》、《功夫》和《美人魚》的放映日期，分別是6月1日、6月8日、6月15日和6月22日。電影放映前，都會由策展人或影評人進行簡介和導讀。主辦單位很有心思，特別為《大內密探零零發》、《百變星君》和《功夫》重新設計海報，有種令人耳目一新的感覺！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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