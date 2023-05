「STEPHEN CHOW IN FOCUS」英國首個周星馳回顧影展｜何故專欄

身在英國的朋友請注意!「STEPHEN CHOW IN FOCUS」,英國首個以周星馳為主題的回顧影展,即將在6月倫敦舉行!



奧德賽華語電影節宣傳海報

「奧德賽華語電影節」(Odyssey: a Chinese cinema season)是由英中電影合作研發中心(UK-China Film Collab)主辦,在倫敦Prince Charles Cinema舉行的年度華語電影放映活動,今年已是第三屆,由2023年5月26日至6月30日,環繞主題「全球可持續性」(Global Sustainability),在網上及戲院放映60部電影,以及進行10場討論會,當中最為曯目的環節,肯定是「STEPHEN CHOW IN FOCUS」!

主辦單位特別為《大內密探零零發》重新設計海報

香港著名導演及喜劇演員周星馳獲選為今年「奧德賽華語電影節」的焦點影人,「STEPHEN CHOW IN FOCUS」是英國首個以周星馳為主題的回顧展,將會放映由他主演及導演的四部電影,分別是《大內密探零零發》(FORBIDDEN CITY COP)、《百變星君》(SIXTY MILLION DOLLAR MAN)、《功夫》(KUNG FU HUSTLE)和《美人魚》(THE MERMAID)。策展人Riley Wong和影展評委 Daniel Montesinos-Donaghy希望以周星馳幾十年來的職業生涯,以及香港電影文化發展,激發嶄新的討論範圍,反映急速變化的新世代。

《百變星君》重新設計海報

周星馳參與的電影眾多,選擇這四部電影的原因節錄如下:《大內密探零零發》是武俠片和諜戰片的惡搞,導演之一是周星馳電影的常規演員谷德昭。《百變星君》部分劇情在夏威夷取景拍攝,大家可以欣賞到周星馳和老拍檔吳孟達的精彩對手戲。《功夫》被著名喜劇演員標梅利(Bill Murray)譽為「現代喜劇的最高成就」(The supreme achievement of the modern age in terms of comedy.)。《美人魚》是一部生態危機童話浪漫喜劇,在中國大陸非常賣座,周星馳的「無厘頭」文化推向高峰,並且配合今年的主題「全球可持續性」。

《功夫》重新設計海報

《大內密探零零發》、《百變星君》、《功夫》和《美人魚》的放映日期,分別是6月1日、6月8日、6月15日和6月22日。電影放映前,都會由策展人或影評人進行簡介和導讀。主辦單位很有心思,特別為《大內密探零零發》、《百變星君》和《功夫》重新設計海報,有種令人耳目一新的感覺!

