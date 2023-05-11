【展覽】方力鈞個展　帶領觀眾內觀修行審視眾生｜大灣區藝文地圖

【展覽/ 大灣區藝文地圖】中國藝術品早已炙手可熱，當中被譽為「中國當代藝術界四大天王」的張曉剛、岳敏君、王廣義以及方力鈞這四位著名藝術家，他們的作品從生活上汲取靈感，作品觸動人心，令人有所共鳴。



其中方力鈞作為中國「後89新藝術潮流」先鋒，建立起為人所熟知的「光頭」標誌，早於1993年代表登上美國《紐約時代周刊》，是為中國藝術之首次，被認為代表了「中國人靈魂的叫喊」，故此廣受關注。



如果想更深一層了解他多年來的創造歷程，最近在澳門藝術博物館正舉行一場方力鈞個展——「塵光」，以「和光同塵」為題，以人與像為脈絡，探索當代社會的時代面孔，也讓觀眾得以聆聽自己的靈魂聲音。



方力鈞（圖片來源：澳門藝術博物館）

方力鈞出生於1963年，1989年畢業於中央美術學院版畫系，於90年代初定立其標誌性的「光頭」形象，並開拓了中國當代藝術的「玩世現實主義」。從是次的展覽當中，以其「人與像」的創作核心，表現時代面貌與大眾之間的交流。展覽命名為「塵光」，指《道德經》中「和光同塵」——與世無爭，與囂雜塵俗相融合之意。符合現代人的心理節奏，無止境地追逐，忙忙碌碌地過上一生，但仍然有諸多的困難挑戰甚至不可抗力難以解決，特別是近年面對疫情及時代巨變，考驗著人們的判斷力、包容性與同理心。在藝術家的角度，唯有「和光同塵」可解危機，與世界和諧相處。

圖片來源：澳門藝術博物館

是次個展帶來了方力鈞自80年代至今多達190件作品，當中記載了超過40年中國社會形象與精神風貌的變遷，形式涵蓋素描、油畫、木刻版畫、瓷版畫、水墨、雕塑、NFT，肖像畫、自畫像以至是漫畫，尺寸有8.5米巨幅以及A4大小，足見藝術家涉獵廣泛，也能夠駕馭不同的形式、尺寸以及技法。藝術家以光頭男子形象為載體，展示出各式各樣的眾生相，解構人這種複雜的生物。特別是疫情過後，我們終於可以脫下口罩，眾生面貌予我們而言既熟悉又陌生，是時候重新審視自己、學習觀察別人。

圖片來源：澳門藝術博物館

展覽以「通道——成長歷程」、「內觀——自畫像」、「對照——朋友們」、「塵光——眾生相」四個主結構單元呈現藝術家的創作歷程，同時亦是一場內觀修行，然後目光投射至身邊人，繼而審視眾生。一場歷程過後，相信觀者會有所體會，從作品中了解藝術家、了解自己，兩者之間產生共鳴。不同形式的光頭男子，相比起著重於形態，反之專注於表現神韻，面容上的誇張變異表情將人性放大，凝視之下卻予人一種夢魘般的不適感，是為藝術家的標誌性表現。正如我們置身於陌生人群之中，不自然感悠然而生，卻往往被慣性掩蓋，欣賞作品之時，不其然地會感到一絲赤裸，卻稍為解脫。

塵光——方力鈞個展

展覽日期：即日起至2023年6月11日



開放時間：上午10時至下午7時，逢周一休館，免費入場



展覽地點：澳門藝術博物館一樓及二樓（澳門新口岸冼星海大馬路）



查詢：（853）8791 9814／www.MAM.gov.mo

