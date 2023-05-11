從《阿飛正傳》到《國產凌凌漆》　Jungle Drums無限復活｜林綸詩

每一首歌都有自己的生命。

相信連這首Jungle Drums的作者Xavier Cugat也想不到，其將會和香港電影這麼有緣份。是緣紀錄片《尚未完場》上映，以保育皇都戲院為引子，描寫娛樂大亨歐德禮的一生——他亦同是皇都戲院前身璇宮戲院的創始人。這場保育運動發起人祁凱達，因為不斷發掘到歐德禮的娛樂足跡 （五十年代的香港娛樂史較少人提及，亦是本片最精彩的部份），卻因找不到其與現代流行文化連結，而碰上樽頸。畢竟已經是這麼多年了。

文：林綸詩｜原題：港產片中 Jungle Drums 的無限復活



《尚未完場》poster（尚未完場Facebook）

Xavier Cugat卻成為橋樑。這位王家衞至愛的古巴音樂人，當年正是由歐德禮帶來香港首次演出。潘迪華姐姐對那場騷也深刻，在紀錄片中更提到那段為王家衞迷津津樂道的故事：當年王家衞問潘姐姐有何古巴音樂介紹，可以加進電影，當時就是正在拍《阿飛正傳》。潘姐姐於是送了1988年日版的Xavier Cugat And His Orchestra 之《Latin Best》給王導。而Jungle Drums正是第六首曲目。

《阿飛正傳》

這張專輯的其他歌曲都有用在《阿飛正傳》之中，但Jungle Drums仍是最代表到這套電影，更被配上中文歌詞讓張國榮重唱。之後周星馳在《國產凌凌漆》裡扮哥哥梳頭，也不忘要播放此曲作背景音樂。一首Jungle Drums，出現在三套香港電影裡，實在是作品自己走出來的生命。五十年代的大亨 -- 歐德禮 -- Xavier Cugat – 潘迪華 -- 王家衞 – 近代的文青，我們就是這樣被串連起來，或，文化就是這樣被串連起來。

《國產凌凌漆》劇照

看到有影評說，這種關聯未必人人覺得有共鳴，也未必全是這個因果關係。我反而覺得，喜歡流行文化的人就是這樣，硬喜歡把線和點連起來，因為流行文化/娛樂工業的本質正是以面向大眾為開始，卻從來以受眾主觀私有化作結。這種創作人互相的影響和互動，是流行文化保育者最樂見的，所以我深感認同！

而所謂流行文化評論也是如此，從來是我話點就點。最後，我想扭一扭梁款在《尚未完場》中歸納五十年代娛樂冒起的「初戀精神」：於流行文化尋樂，的確如戀愛，當局者迷矣。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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